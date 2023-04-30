Арсений Бородин: Однажды меня чуть не сожрала фанатка

Арсений Бородин частый гость в Барнауле Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Певец Арсений Бородин стал очередным героем алтайского интернет-проекта «Родился пригодился». Да, сейчас он живет в Москве, но в Барнаул заглядывает часто: и по работе, и к друзьям, и к семье. Так что его вполне еще можно называть «своим».

В первой части видео исполнитель поделился не только секретами шоу-бизнеса, но и невероятными деталями из личной жизни и с гастролей.

- Мне вообще никогда не снятся сны. Не важно, высыпаюсь я или нет. А те сны, что мне приходят – те вещие, как правило. В одном из таких снов я увидел, как чуть не утонула моя сестра, причем в том месте, в котором я никогда не был, - рассказывает музыкант.

Наутро Арсений позвонил маме и рассказал сон. На тот момент они с сестрой уже жили отдельно и должны были ехать отдыхать на Аю.

- Я устроил настоящую истерику, что вы не должны туда ехать. Я это увидел, я был уверен, что все так и произойдет. Но надо сказать, что тогда мама ко мне прислушалась, за что ей большое спасибо. В итоге они не поехали, - добавляет он.

Потом произошла «Фабрика звезд». Когда проект еще зарождался, Арсений с интересом наблюдал за начинающими певцами и хоть и мечтал оказаться на их месте, но даже не представлял как это возможно. Реально ли простому парню без связей и больших денег попасть на ТВ?

– И я вновь увидел вещий сон. Это произошло за год до моей поездки на кастинг. Мне снилось, что я стою на сцене, на этой самой «Фабрике звезд», на пятничном телешоу, выступаю, рядом какие-то ребята. Я был полностью уверен, что я здесь, я здесь буду. А как это будет, я не понимал, - говорит Бородин. – Следующим был эпизод, что к нам в гости пришел мой коллега и сказал, что едет на кастинг шестой «Фабрики». До этого он был на отборе пятого сезона. Он настоял, что я должен туда поехать.

Самое интересное, что Арсений не хотел ухать в Москву, то ли не верил в себя и свои силы, то ли в то, что это реально пробиться в отечественный шоу-бизнес. Но его отец настоял и отправил сына в столицу.

Арсений с отцом Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Вы вообще видели четвертую «Фабрику»? Там все «заряженные». А я там, что буду делать? – недоумевал будущий солист «Челси».

Тогдашний 17-летний Арсений отправлялся на проект со своим особым барнаульским мировоззрением и, возможно, отчасти с каким-то жестким настроем, что он не будет мириться со столичными замашками, и не намерен ни под кого прогибаться. Но по итогу на «Фабрике» вместе с ним оказались вполне адекватные ребята.

- Этот мир шоу-бизнеса оказался разный, также как и любой другой, - признается Бородин.

Да, было сложно финансово, но его отец занял у друга деньги на билет и проживание в Москве и буквально выставил сына за дверь. Теперь-то Арсений благодарен ему за это решение.

Уже будучи известным, Арсений вместе с «Челси» отправился на гастроли. В одном из городов с ребятами произошла жуткая история: они уже собирались уезжать с концертной площадки, но тут путь их микроавтобусу перегородила девушка в явно неадекватном состоянии.

- Она была в каких-то грязных непонятных татуировках, вся в пирсинге: в бровях, в губе, а еще у нее был разрезан язык. Даже возраст ее сложно было определить. Она была вся какая-то грязная. Максимально маргинальная дама. Это даже не анархия. Это просто демон какой-то, - теперь уже сквозь смех и слезы рассказывает Бородин. – Она встает перед машиной, тыкает в нас пальцем и говорит: «Ребята – это вы!», бросается на капот и цепляется за него. Водитель как в кино начинает скидывать ее: сдает назад, разворачивается. Мы ему кричим, что она убьется. И тут девушку окончательно «перекрывает». Она орет: «Я вас сожру!». Тут мы понимаем, что в принципе, она не шутит. «Да нафиг, скидывай ее!», - заорали мы водителю.

Были в истории и другие эпизоды, когда девушки присылали Бородину фотографии вскрытых вен и угрозы, но он старался блокировать эти моменты.

- Я не готов брать за это ответственность, - говорит он.