ТОП-5 лидеров и аутсайдеров голосования за объекты благоустройства в Барнауле

Демидовская площадь стала одним из лидеров в голосовании Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В России проходит голосование за благоустройство общественных территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда». Жители Барнаула также могут отдать свой голос за любой из предложенных объектов. Всего их 37, но победителем может стать только один. Какие объекты пользуются народной любовью, а какие вряд ли вырвутся вперед - в материале «Комсомолки».

ТОП-5 лидеров

Парк имени В. И. Ленина

Это место пользуется большой любовью у горожан. Во-первых, потому что находится по соседству с популярным парком «Лесная сказка», во-вторых, оно отлично подходит для прогулок и отдыха. Поэтому неудивительно, что на данный момент объект лидирует в голосовании. Однако сейчас территория парка, по сути, заброшена и никак не обслуживается. Если этот объект победит в голосовании, то власти обещают построить в парке тротуары и дорожки, установить освещение, убрать плохие деревья, а взамен высадить новые. Кроме этого, здесь планируется построить детские, спортивные и другие площадки.

Демидовская площадь

Старейшая из площадей Барнаула расположена в историческом центре города. Сейчас площадь находится на втором месте в голосовании и, вполне возможно, что вырвется вперед. В этом случае на ней появятся пешеходные дорожки, зелень, уличная мебель и ограждения по периметру сквера.

Так выглядит проект Демидовской площади Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Сиреневый бульвар

Бульвар на Сиреневой – любимое место прогулок жителей микрорайона. В случае победы в голосовании, на нем появятся цветники, газон, кустарники и деревья. Также обновят асфальт, построят детские и спортивные площадки, поставят скамейки. На бульваре появится единый стиль оформления.

Парк «Зеленый сквер»

Живописный сквер на площади Октября (расположен за художественным музеем) - излюбленное место жителей Барнаула. Однако сейчас он находится в очень печальном состоянии. Если объект станет победителем голосования, то сквер обретет вторую жизнь - здесь установят скамейки, будет уложена тротуарная плитка, обустроен новый фонтан.

Площадь Народная

Это одна из основных площадок Ленинского района, находится рядом с Аллеей Победы. Если объект займет лидирующую позицию, то в рамках благоустройства здесь отремонтируют асфальт, детский игровой комплекс, установят новые светильники, посадят деревья, обустроят спортивную площадку и приспособления для маломобильных групп населения.

ТОП-5 аутсайдеров

Раз есть лидеры, то есть и отстающие. Пять объектов, которые являются аутсайдерами, по всей видимости не очень волнуют горожан, хотя безусловно этим местам тоже требуется реконструкция. Вряд ли за оставшийся месяц они успеют догнать и перегнать лидеров, но может в будущем году и на одной из этих улиц тоже будет праздник.

- Зеленая зона между домами №17 и 19 по улице Германа Титова

- Сквер «40-летия Победы» по улице Георгиева, 32

- Аллея «Малахитовая» по улице 50 лет СССР, 27а

- Зеленая зона у здания по улице Молодежной, 5

- Бульвар Медиков, расположенный по улице Юрина, 166а

Подсказка КП

В этом году голосование продлится по 31 мая. Отдать свой голос можно только 1 раз на сайте. Потребуется авторизация через Госуслуги. На данный момент в голосовании приняли участие почти 22 тысячи барнаульцев.