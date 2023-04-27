Курсы за 30 секунд: алтайские студенты создали обучающий сервис на основе нейросети

Вероника Наговицина - участница команды по разработке новой нейросети Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Нейросети завоевывают все больше популярности. Искусственный интеллект может практически все – создать картинку или портрет по описанию, дать ответ на волнующий вопрос, написать реферат, придумать песню… А способны ли нейросети обучать людей?

Таким вопросом задались алтайские студенты Вероника Наговицина, Афрос Раджабов и Илья Сидоров. Все вместе они участвовали в программе Открытого университета Сколково, создали сервис «NeuroSkills» для самообучения на основе нейросети и вошли в число финалистов!

- Изначально наша идея состояла в том, что пользователь может получать информацию без «воды», только то, что ему нужно и в рамках одной вкладки в браузере, - рассказывает Вероника Наговицина. - Все наверняка сталкивались с проблемой, когда приходилось выискивать информацию отовсюду и по чуть-чуть. Наш сервис выглядит просто. Нужно вести поисковый запрос, и нейронная сеть в течение 30 секунд начинает генерировать образовательный курс. Причем обучение не фиксированное, человек сам решает, во что ему углубляться. Если внутри статьи что-то понравилось, можно выделить и прочитать подробнее. Все строится на любопытстве пользователя.

Кстати, в прототипе так же есть маленький тест в конце материала, где можно проверить понимание пройденной информации. Как это выглядит можно подробнее посмотреть в нашем видеоролике.

- Курсы для обучения любого профиля могут быть? На видео увидели квантовую физику, а можно ли изучать ПДД, к примеру?

- Да, инструмент универсальный. Мы сами командой активно пользуемся им. Я смотрю курсы по бизнес-аналитике и менеджменту. Ребята - по веб и мобильной разработке.

- Вероника, ты сказала, что пока это прототип, т.е. пользователям сервис недоступен?

- Да, в открытое пользование мы его еще не выпустили. Если его сейчас показать в том виде как есть, легко можно догадаться где исходный код и воспользоваться им. А мы ценим свой труд!

- А нейросеть собирает информацию в интернете, например те же статьи, тесты, или составляет их сама?

- Если собирать, это немного другая технология. Нейросеть генерирует все сама. Поэтому дальше будем смотреть, как сделать так, чтобы информация бралась, в том числе из надежных источников. Так что нейросети решают одну проблему - делают курсы быстро и системно, но над проблемой дезинформации нужно будет работать.

- То есть могут быть неточности и ошибки?

- Могут, это сейчас компенсируется правильностью составления поискового запроса. Но каждые три месяца количество параметров в нейросетях увеличивается в 70 раз, а значит, они становятся лучше и умнее. Но даже сейчас нейросервисы все равно являются конкурентным продуктом.

- А тот факт, что вас назвали финалистами программы, как-то отразился на развитии проекта? Появились инвесторы?

- Это самый интересующий всех вопрос, но нет, про деньги пока говорить рано. Но уже есть компании, которые заинтересовались нами и, возможно, это приведет к сотрудничеству. Наш проект пока на стадии прототипа, разработки. Нужно доработать много моментов. Можно сказать, что это набросок программы. Но все равно сервис существует, его можно использовать и видеть результат.

Примеры образовательных программ на основе нейросети

Мы попросили ребят составить три образовательные программы через свою нейросеть и посмотреть, что из этого выйдет. Назвали три случайных курса: «Воспитание ребенка 5 лет», «Изучение английского языка» и «Как написать книгу».

Нейросеть составила список курсов по нашему запросу. Скриншот экрана Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Главная страница курса о воспитании детей 5 лет. Скриншот экрана Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Главная страница курса о написании книги. Скриншот экрана Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Главная страница курса о изучении английского языка. Скриншот экрана Фото: из личного архива героя(ев) публикации