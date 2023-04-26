Советы выпускников и педагогов: как подготовиться к экзаменам за месяц

ЕГЭ - одно из самых волнительных событий для школьников Фото: Олег УКЛАДОВ

Каждый год все выпускники школ сталкиваются с серьезным испытанием – ЕГЭ (единый государственный экзамен). Аббревиатура давно стала синонимом волнения. Многие начинают готовиться за несколько месяцев, а то и за год до испытаний. У каждого здесь свой подход. Но наступает момент, когда экзамены уже на носу, что делать тогда?

До первых экзаменов в этом году остается всего месяц, уже 24 мая пройдут первые выпускные испытания для 9-х классов, а 26 мая для 11-х. Мы решили выяснить, как выпускники прошлых лет ощущали себя за месяц до ЕГЭ, как готовились и к каким результатам их это привело.

За поддержкой - к друзьям

Артем Функ, студент 1 курса института географии АлтГУ:

- Перед экзаменами было чувство страха, опасения - правильный ли я выбрал путь. Ведь от этого зависело, чем я буду заниматься в ближайшие несколько лет, а может и всю жизнь. За месяц начал понимать, что учу недостаточно.

Стал расставлять приоритеты в предметах, какой надо подучить получше, а что в любом случае сдам, хотя бы на минимальный уровень баллов, нужный для поступления. От волнений спасался по-разному, но больше всего помогали разговоры, шутки с одноклассниками – я был не один, кто также волнуется и переживает.

Свой выбор всегда можно поменять

Анна Ковнер, студентка 2 курса институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ:

- Месяц до ЕГЭ был у меня два раза. Три последних года в школе думала, что поступлю в медицинский. И тут в жизнь вмешался карантин. Сидя дома влюбилась в кулинарию, но менять предметы по выбору было поздно. Поэтому в 2020 году я сдала только русский язык, а через год еще написала физику и профильную математику.

Чувства за месяц до экзаменов каждый раз были разные. Причем во второй год «захода» на ЕГЭ волновалась даже больше. Ну и скажу, что для меня сложно представить плодотворную подготовку за месяц – времени нужно гораздо больше.

Спокойствие, только спокойствие

Теймур Ядигаров, студент 1 курса института общественного здоровья и профилактической медицины АГМУ:

- Ощущения за месяц до экзаменов были довольно смешанные, в основном я старался не думать о них. Волнения скорее не было, потому что по жизни я спокойный человек и не люблю думать о том, что вызывает стресс.

За месяц до экзамена основной упор сделал на том, что легче давалось – на биологию. А вот второй предмет по выбору – химия – давалась сложно. С учебником не мог просидеть больше 30 минут. Но хорошо, что удалось все сдать, помогли школьные знания и репетитор.

Комментарий специалиста

С вопросом о том, можно ли подготовиться к экзамену за месяц мы обратились к Ирине Борисовне Бочкаревой, кандидату исторических наук, доценту института истории и международных отношений АГУ, старшему эксперту предметной комиссии по истории:

- Теоретически подготовиться за месяц можно, но нужен хотя бы минимальный набор знаний, то есть школьник до этого работал на уроках и имеет представление о предмете. Ну и, конечно, нужно будет готовиться каждый день. И даже при таких условиях большой балл получить очень сложно. Если стоит вопрос о получении минимальных баллов, чтобы иметь возможность подать документы в ВУЗ, то есть другой вариант - сделать упор на ключевых темах. В таком случае школьник сознательно идет на то, что будет выполнять только часть заданий. Ну а лучше всего – начинать подготовку заранее!

ПОДСКАЗКА КП

Рекомендации при ускоренной подготовке к экзамену

Как правильно действовать школьнику при ускоренной подготовке к экзаменам, рассказала педагог-психолог Лицея № 86, г. Барнаула Татьяна Сергеевна Белоглазова:

1. Выработать мотивацию и положительное отношение к экзамену.

2. Организовать рабочее пространство – ничего не должно отвлекать от занятий. Выключить компьютер, телевизор, убрать звук на телефоне

3. Правильно спланировать время для учебы, отдыха и бытовых дел.

4. Выделить список тем, которые требуют особого внимания.

5. Вести краткий конспект изученного материала, чтобы при случае быстро повторить.

6. Стараться понять, а не зазубрить материал.

7. Не боятся обращаться за помощью к учителям.