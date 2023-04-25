В Барнауле состоялась премьера мюзикла на языке жестов, где актеры «поют» руками

В спектакле задействовали почти 100 человек. Фото: предоставлено НКО «Лавка добра»

В Барнауле поставили необычный мюзикл на языке жестов «Праздник непослушания», в котором сыграли глухие и слабослышащие дети. И не просто сыграли, а даже спели. Премьера прошла 22 апреля на сцене Алтайского госуниверситета. Как юных актеров с патологией слуха готовили к первому в их жизни музыкальному спектаклю – в материале «КП».

Снять языковой барьер

Проект для глухих детей придумала руководитель некоммерческой организации «Лавка добра» Инна Алексеева.

– В прошлом году мы ставили спектакль «Золушка» на русском жестовом языке. Тогда мы увидели, насколько дети артистичны, пластичны, и все-таки рискнули замахнуться на мюзикл, – рассказывает руководитель проекта.

В спектакле задействовали почти 100 человек. Это дети с нарушением слуха Алтайской школы №1 и Новоалтайской школы-интерната от 8 до 17 лет, а также их родители и артисты театральной мастерской «Homo Artisticus». Над постановкой работали больше полугода, с сентября. С юными актерами занимались дефектологи, переводчики русского жестового языка, режиссеры и хореографы.

В мюзикле, где часть актеров не слышат, важно было до мелочей продумать технические решения. Музыку подбирали с ярко выраженными басами, чтобы слабослышащие актеры буквально чувствовали ее и попадали в ритм. Свет на сцене должен был максимально подчеркивать мимику. А с детьми подробно обсуждали смысл песен, чтобы они просто изображали сюжет, а понимали, о чем они поют.

Фото: предоставлено НКО «Лавка добра»

– Эти ребятишки показывают свою душу, мысли, чувства, мимику, жесты, пластику и движения. Когда они понимают, о чем они поют – это загляденье! Очень интересно, как слышащие и неслышащие актеры взаимодействали друг с другом, как иногда с помощью пластики понимали друг друга без слов, как разрушался языковой барьер, - говорит Инна Алексеева.

Опыт игры в инклюзивном мюзикле был новым не только для глухих, но и слышащих актеров. Ведь они учили язык жестов. Руководитель театральной мастерской «Homo Artisticus» Кирилл Скобелин сам сыграл в спектакле Звездочета-волшебника, и для него это была прямо задача со звездочкой. Переводчики жестового языка записали ему видео, по которому он учил свою роль. Кирилл говорит, давно хотел поработать над подобным спектаклем, так как в жестовом пении есть своя эстетика.

Зал плакал

Во время спектакля на первом ряду сидели педагоги-суфлеры. По сути, на зрительских местах они от начала до конца также отыгрывали спектакль. В унисон спектакль шел на двух языках – жестовом и обычном.

На премьере собралось порядка 650 зрителей, среди которых были и глухие, и воспитанники школ-интернатов, коррекционных школ, дети с инвалидностью.

– Тема спектакля вечная – первая любовь, дружба, взаимоотношения родителей и детей. И в нашем спектакле - все получилось. Мы получили очень много отзывов. Настолько сильно ребята сыграли! Люди в зале плакали. Ко мне подошел молодой человек и сказал: «Мне 25 лет, я парень и я плакал», – вспоминает руководитель проекта.

Фото: предоставлено НКО «Лавка добра»

– Спектакль вернул всех к глубине привязанности между родителями и детьми. Когда на экране появились настоящие фото родителей с детьми, невозможно было удержаться от слез, – написала отзыв на своей странице «Вконтакте» уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

Справка КП

Спектакль вошел в проект «Лабиринт души», реализованного НКО «Лавка добра» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.