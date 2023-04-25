Альфонс Алексей Суровегин, осужденный в Барнауле, сбежал с любовницей

Алексей Суровегин любит тратить чужие деньги на брендовые вещи и дорогой отдых. Скриншот выпуска «Кстати…» Новости Нижнего Новгорода»

Выманивший миллионы рублей у своих жертв Алексей Суровегин получил срок в Барнауле, но сбежал вместе со своей первой жертвой, которая простила его и забрала заявление.

О герое-любовнике стало известно в 2022 году. Тогда о нем впервые заговорили на нижегородских новостях - за помощью к журналистам в редакцию местного ТВ обратилась одна из пострадавших женщин. Сам Суровегин после этого начал искать новых жертв.

Со временем их число заметно выросло. Как они рассказывали, Алексей брал их грубой лестью и что удивительно, не так часто общался вживую, как хотелось бы. В основном вел переписку в мессенджерах. Каким-то образом мужчина умудрялся разводить доверчивых женщин на миллионы. Так, например, предпринимательница из города Павлово (Нижегороская область) отдала ему 7 миллионов рублей. При этом женщина замужем, имеет троих детей, но тоже поддалась на чары альфонса. Когда она попыталась вернуть средства, в полиции ей отказали в возбуждении уголовного дела. Тогда потерпевшая пошла в суд и через него добилась решения в свою пользу. Однако сам Суровегин даже не собирался возвращать ей деньги. Возможно, уже было не из чего: Алексей нигде не работает, ведет праздный образ жизни, любит дорогие гаджеты, автомобили, брендовые вещи и шикарный отдых.

Когда все же павловская полиция возбудила против альфонса уголовное дело, то тут-то выяснилось, что жертвы есть и в других городах. Суровегин же сбежал от правосудия в Барнаул. Здесь он познакомился с состоятельной женщиной и каким-то образом выманил у нее еще три миллиона рублей. А при личной встрече украл драгоценности на 120 тысяч рублей. Позже она нашла у него документы из ломбарда, куда он сдал украшения. Отпираться смысла не было. Потерпевшая написала на него заявление. Алтайские полицейские в отличие от нижегородских коллег сразу же возбудили уголовное дело по краже. В феврале 2023-го состоялся суд. Суровегину дали два года условно и отпустили на волю прямо после заседания. В качестве смягчающих обстоятельств представили сотрудничество со следствием, признание подсудимого и наличие у него малолетнего ребенка. Хотя всем очевидно, что он в его судьбе практически не участвует.

Потерпевшая сторона подала апелляцию, и вышестоящая инстанция приговорила альфонса к реальному наказанию. Причем изначально гособвинитель просил для него колонию-поселение. Но суд посчитал, что приемлемым для Суровегина будет более строгое наказание – два года колонии строгого режима. На пересмотре решения Алексея уже не было – он сбежал со своей любовницей. Вместо него отдувался его адвокат. Невероятно, но Суровегин вновь сошелся с многодетной матерью из города Павлово – его первой жертвой, отдавшей ему семь миллионов рублей.

Как рассказала программе «Кстати…» Новости Нижнего Новгорода» Марина, потерпевшая из Барнаула, Алексей Суровегин находился под подпиской о невыезде до момента вступления решения суда в законную силу, но регион мужчина покинул еще до апелляционного заседания. Причем в этот период он избил человека, о чем в суде было объявлено, и сбежал с места преступления. Так что оснований для его задержания стало еще больше.

- На сегодняшний день, когда он узнает, что ему изменили приговор, он должен будет явиться в полицию или в ФСИН города Барнаула и проследовать до места отбывания срока. Но я думаю, что он этого не будет делать. Он сейчас опять в бега пустится. Сейчас, по моим данным, он находится в городе Владимир, - говорит адвокат потерпевшей Максим Суров. – Он сейчас живет вместе с потерпевшей из Павлово. У них, якобы, семья. Но это смешно говорить. Они нигде не работают. Она, якобы, находится в положении. Содержит их ее муж…

Позиция мужа этой женщины тоже вызывает у многих вопросы: он содержит пока еще свою законную жену и ее любовника, не заявляет в полицию на Суровегина, хотя именно на его фирму были оформлены многомиллионные кредиты, которые супруга обналичила и передала Алексею. С кем проживают дети пары тоже не известно.

По словам Сурова, в отношении Суровегина возбуждено еще три уголовных дела. Его адвокат, присутствующий на пересмотре вердикта в Барнауле, как его официальный представитель, должен будет передать ему о грозящем заключении, однако в силу того, что его подзащитный скрывается, вполне может и «не дозвониться» до него. Таким образом, альфонса должны будут объявить в розыск.