Выставка пожарных машин, парад судов и салют: как отметят 1 мая в Барнауле

Первое мая отметят с размахом Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно, как в Барнауле отметят Первомай-2023. Программу обещают интересную, скучать горожанам точно не дадут.

Так, 1 мая на центральных улицах состоится автопробег в честь 374-й годовщины со дня основания пожарной охраны Барнаула. В автопробеге поучаствуют ретроавтомобили и современные пожарные машины.

На площади Свободы состоится выставка современной и ретро техники, а также оборудования МЧС. Желающие смогут сыграть в квест «Станция». В него будут включены элементы работы пожарных и спасателей. Гостей праздника ждут «пожарные» развлечения для детей, вальс пожарных машин, фотосессии с пожарными машинами, мастер-классы по оказанию первой помощи пострадавшим, работа полевой кухни и многое другое. Горожане узнают о возможностях самой современной техники МЧС, о ежедневной работе спасателей, также им расскажуто важности соблюдения правил пожарной безопасности.

В этот же день пройдет массовый легкоатлетический пробег «Динамовская десятка», посвященный 100-летию физкультурно-спортивного общества «Динамо». Участникам предстоит пробежать 10 км. Присоединиться могут все желающие, старт в 10.00 с площади Советов.

В Нагорном парке пройдет церемония возложения цветов к стеле «Город трудовой доблести», а набережная станет центром празднования Первомая.

Именно там покажут главный праздничный концерт. Также барнаульцев ждет парад судов, состоящий из 16-ти единиц флота. Начнется он в 13:00 и продлится час. В это же время на набережной можно будет послушать об истории барнаульского флота и задать интересующие вопросы.

Завершатся все мероприятия в 22.00 масштабным салютом над Обью.