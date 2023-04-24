На лыжах в бассейн: на алтайском курорте «Манжерок» красиво закрыли зимний сезон

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

В минувшую субботу, 22 апреля, на горнолыжном курорте «Манжерок» прошло официальное закрытие зимнего сезона. Фишкой праздника стали соревнования по прыжкам лыжников и сноубордистов в бассейн. Как это было – в материале «Комсомолки».

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Анна Перевощикова

В честь последнего дня зимнего катания абсолютно для всех посетителей подъемник на Малую Синюху работал бесплатно: одни гости приходили просто прокатиться по канатной дороге и полюбоваться видом Горного Алтая со смотровой площадки, а другие решили в последний раз за эту зиму прокатиться на лыжах или сноуборде.

Для последних на курорте специально подготовили несколько трасс (часть из них уже закрыли, так как там уже растаял снег, прим. ред.). Некоторые опытные лыжники в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» предположили, что для хорошего катания на трассах использовали искусственный снег.

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Анна Перевощикова

- В целом трассы нам понравились. Правда, уже после обеда снег подтаял, но мы другого и не ожидали – апрель все-таки. Увидимся в следующем сезоне! – отметил гость праздника Алексей.

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Анна Перевощикова

Завершился горнолыжный сезон на «Манжероке» соревнованиями по фристайлу и прыжками в бассейн. Специально для профессионалов на склоне Малой Синюхи обустроили сноу-парк с трамплинами. Настоящее мастерство показали около 50 лыжников и сноубордистов из разных регионов страны.

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Анна Перевощикова

А любители «водных процедур» соревновались в прыжках по воде. Согласно условиям конкурса, участники должны были разогнаться с трамплина, прыгнуть в бассейн и проскользить по водной глади, не намочив костюм, или выполнить трюк, который покорит жюри. Участники боролись за победу всеми возможными способами: кто- то пытался более эффектно прыгнуть в воду, другие надевали забавные костюмы и устраивали настоящее шоу. Победители конкурса получили денежные сертификаты от курорта.

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Закрытие горнолыжного сезона на «Манжероке» Фото: Олег УКЛАДОВ