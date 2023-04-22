«Общество устало от напыщенности и звездности»: алтайская студия сняла фильм о глухой деревне глазами трех поколений

Автором фильма является Владислав Владимирский, который вырос в этом селе. Скриншот фильма

Барнаульская видеостудия «КакСам» сняла документальный фильм о селе Новоалейское Третьяковского района. Маленькая деревушка умирает: дома ветшают, молодежь сюда не рвется, а дороги и социальные учреждения давно нуждаются в ремонте. Но местные жители все-таки живут надеждой на светлое будущее. В фильме представлены истории трех мужчин из разных поколений, которые точно знают, за что можно полюбить село.

Автором фильма является Владислав Владимирский, который вырос в этом селе. Все главные герои – люди, которые помогли ему в становлении: учитель физики, который водил их в походы; руководитель ДК, который поддерживал интерес Владислава к музыке; а также педагог младших классов – один из друзей детства автора фильма, с которым они когда-то прошли, как говорится, огонь и воду.

Автор фильма Владислав Владимирский. Скриншот фильма

- Фильм представляет собой некий срез взглядов трех поколений на жизнь в современной деревне. На протяжении всего фильма можно сравнить философию главных героев, а также их мнения, когда жизнь на селе была лучше и кто виноват в проблемах, - говорится в аннотации к фильму.

Старший из героев – учитель физики и ОБЖ в местной школе Владимир Мустафин. В Новоалейское он приехал еще по молодости работать. И, по сути, согласно условиям договора, после отработки определенного срока мог уехать из деревни. Но судьба распорядилась иначе!

Учитель физики и ОБЖ в местной школе Владимир Мустафин. Скриншот фильма

- Первые три года, как сюда приехал, очень хотелось уехать. Я прямо сидел и ждал, а потом… встретил свою любовь. 2,5 года дружили, и желание уехать стало тухнуть. Вместо этого начал думать о женитьбе, - рассказывает Владимир.

Теперь Новоалейское для педагога – родной дом. К тому же, здесь он нашел свое истинное призвание. Выпускники школы с теплотой вспоминают, как мужчина не только обучал их главным законам физики, но и брал ребятишек в походы. А в районе, действительно, есть, что смотреть: незахламленная туристами природа, горные речушки и уникальные пейзажи. Здесь даже комаров не так много, как в городе!

Представитель следующего поколения – художественный руководитель местного Дома культуры Игорь Абрамовский. Он тоже признался, что порой жизнь совсем «не катит», но это не повод для того, чтобы бросать свой дом.

Художественный руководитель местного Дома культуры Игорь Абрамовский. Скриншот фильма

- Порой думаю: плюну все, сяду в машину и уеду отсюда. А потом это как-то проходит, - подчеркнул он.

А самым молодым из героев стал учитель младших классов Евгений Белоусов. Он тоже не понаслышке знает о плюсах работы в деревне. Педагог на своем опыте убедился, что все-таки воспитание в селе другое…

- В городе очень плохо относятся к учителям, а здесь по-другому. Если здесь на ребенка пожаловался, то ему всыпят дома, а если там (в городской школе, прим. ред.) пожаловался, то тебе всыпят за то, что пожаловался, - отметил Евгений.

Учитель младших классов Евгений Белоусов. Скриншот фильма

При этом главные герои фильма понимают, что в деревенской жизни есть большие минусы, но кого-то винить в этом не спешат. По словам Владимира Мустафина, гибель деревень – это необратимый процесс, остановить который мало кому по силам.

- Да мы сами в этом виноваты. Думали, дядя приедет и все сделает. Когда были колхозы, то ко всему относились по-человечески, возле дома убирались, помогали на общественниках и субботниках, относились ко всему, как к своему. Тогда все по-другому было, - добавил Игорь Абрамовский.

Судя по первым откликам, кинокартина многим показалась очень душевной: кто-то вспомнил свой дом, кто-то дом бабушки с дедушкой... Как рассказал «Комсомолке» автор картины, изначально он и не думал, что фильм вызовет такой резонанс. В один из своих визитов на село он просто решил снять, чем живут люди на деревне, и почему не уезжают. Но когда Владислав показал готовый материал близким друзьям, то они поддержали его и сказали, что любительская кинокартина обязательно должна быть опубликована в сети!

- Поначалу я даже немного испугался этого мини-успеха. Большинство людей дали крутую обратную связь. Может, просто общество устало на напыщенности и звездности и хочет посмотреть на людей, которые живут простую, обычную жизнь, - отметил Владислав.

В итоге фильм выиграл грант «Росмолодежи». Видеостудия получила 150 тыс. рублей на покупку новой видеокамеры, поэтому в будущем поклонников их творчества ждут новые интересные проекты.

Кстати, с авторами фильма связался один именитый спонсор (имя просят не называть, прим. ред.), который решил помочь деревне и оплатил мерч для соревнований, которые каждый год устраивают на 9 мая. Также в местном доме культуры после выхода кинокартины установили пластиковые окна, которых не могли дождаться здесь не один год.

- В следующий раз мы хотим рассказать о природе Третьяковского района. Именно там начинается река Алей, - отметил Владислав Владимирский.