Где отдохнуть на майских праздниках-2023 барнаульцам: экотропы, прогулка по «Салаиру», поездка в Новосибирск

На майские праздники можно увидеть цветение маральника. Фото: турбюро «Атлас Алтая»

О том, где отдохнуть в майские праздники 2023 на Алтае, уже задумываются многие. Кстати, большинство мест на турбазах Горного Алтая, уже забронированы. Для тех, кто не успел этого сделать, «Комсомолка» сделала подборку самых интересных мероприятий и событий на майские праздники 2023.

Экологические тропы

Сменить городскую суету на тишину и умиротворение природы можно, отправившись на прогулку по экотропам. Таких в Алтайском крае насчитывается 11. Есть тропы сложные, средней сложности и простые.

Самая близкая к Барнаулу - тропа "Кислухинская". Начинается она от санатория "Обские плесы" и заканчивается в селе Кислуха, у Иоанно-Кронштадтского женского монастыря. Маршрут проходится легко, крутых подъемов и каких-либо сложностей на нем нет. Гуляя по этой тропе можно увидеть барсуков, косуль, разных редких птиц, включая черного аиста.

Добраться до тропы можно на автомобиле по трассе Р-256 до санатория "Обские плёсы", который находится дальше по дороге после села Кислуха.

На автобусе: маршрутное такси 250 едет из Барнаула (от ж/д вокзала) до санатория "Обские плёсы", то есть добраться можно до начала тропы. Обратно можно уехать этим же маршрутом с остановки в селе Кислуха, которая находится в пяти минутах от завершения тропы.

Более подробную информацию о тропах можно прочесть на сайте: ecotrails.ru

Посещение всех экотроп является бесплатным.

Цветение маральника

Традиционный праздник «Цветение маральника» в этом году пройдет 29 апреля на «Бирюзовой Катуни». Фестиваль открывает туристический сезон на Алтае. Начало праздника – в 12.00. Гостей ждет барабанное шоу группы «Big Drumma Show», дискотека 80-ых, зоны гостеприимства городов и районов Алтайского края, детские и спортивные площадки, анимационные и фотозоны, ремесленные ряды, разнообразные мастер-классы, дегустации и, конечно же, праздничный салют. Кроме того, предусмотрены экскурсии в Тавдинские пещеры, на пасеку «Медовый рай», к памятнику Н.К. Рериха, и в места цветения маральника.

Место проведения: ОЭЗ ТРТ «Бирюзовой Катунь», Алтайский район.

Трансфер до места фестиваля от туроператора «Охота», стоит от 1700 рублей. Места еще есть. Забронировать можно по телефону: (3852)36-84-01.

Экскурсионный тур в Горный

Продолжительность тура 3 дня: с 29 апреля по 1 мая.

День первый:

Туристам предлагают посетить Камышлинский водопад, затем проследовать в Чемал к острову Патмос и прогуляться по Козьей тропке до Чемальской ГЭС. Обязательная программа – чарующие виды Катуни. Ночевать туристы будут в уютном коттедже.

День второй:

В программе посещение перевалов Семинского и Чике-Таман. В путешествии можно будет насладиться бурными потоками воды, каменистыми горами и цветущим маральником на месте впадения реки Большой Ильгумень в Катунь.

День третий:

Туристов ждут Ороктойский мост, удаленные красоты Чемальского тракта, Долина горных духов, водопад Че-Чкыш и петроглифы.

Организатор: АнгелТур

Цена: до 23 апреля 13500 рублей, далее 15500.

Группа до 20 человек. Места ещё есть.

В стоимость входит: проезд, проживание в усадьбе Коротковых (2-4 местное размещение, удобства на этаже), услуги гида, питание (ужин в 1-й день, завтрак и ужин во 2-й день, завтрак в 3-й день), входные билеты по программе. Забронировать можно по телефону: 8-913-082-66-24.

Разноцветная тайга

Если три дня в Горном Алтае – это долго и дорого, то 1 мая можно съездить в однодневное путешествие в национальный парк "Салаир". Путешественники увидят поляны цветущего кандыка, хохлатки и подснежников, осины в зелёной дымке появляющейся листвы, темно-зелёные ели, живописные берега реки Уксунай, гнездовья птиц и рассказ о жизни обитателей парка. Бонус от организаторов - чай с таежными травами на костре.

Организатор: Атлас Алтая

Цена: 2500 рублей с человека. В стоимость входит проезд, экскурсии и входная плата. Подробности можно узнать по телефонам: 58-40-84, 8- 913- 367-24-87.

Куда пойти в Барнауле

Шоу «Истории 2»

29 апреля в 19.00 заядлых театралов ждут в Крепостном театре. «Истории 2» — это обновленная версия популярного шоу, успевшее покорить сердца зрителей. При подготовке к нему участники работали под руководством режиссера театра эстрады «Дети лейтенанта Шмидта» Петра Винса. В программе: слияние стэндапа, художественного слова, интерактива и стористайла.

Цена билета: 300-500 рублей

Узнать подробнее можно по телефону: 8-983-171-80-98

Адрес театра: Кирова, 51а

Мистические экскурсии

1,6 и 8 мая в Барнауле пройдет экскурсия «Городская мистика». Ее участники узнают главные городские легенды и интересные факты о старинных зданиях. Кроме того, экскурсовод расскажет истории про приведений. Длительность экскурсии 1,5 часа. Стоимость – 400 рублей. Подробности и запись на экскурсию по телефону: 8-996-355-23-95.

Флоатинг

Флоатинг – это специальная камера, наполненная водой с английской солью, в которой созданы условия близкие к невесомости. Отсутствие звуков, света и запахов позволяет восстановиться после стрессов и полностью расслабиться.

Стоимость часа для одного - 2400 рублей, для двоих – 3700.

Адрес: релакс-центр «Grand Float», переулок Геблера, 31

Чтобы ощутить невесомость необязательно лететь в космос. Фото: релакс-центр «Grand Float»

Где отдохнуть в Новосибирске

Кому природа не по душе, а Барнаул изрядно надоел – добро пожаловать в соседний Новосибирск. Там тоже есть несколько довольно интересных мест, посещение которых разнообразит выходные.

Новосибирский зоопарк

Площадь этого зоопарка – 60 гектар. На них расположилось около 11 000 особей 770 видов животных. Это и кенгуру, и лемуры, капибара, тапир и многие другие.

Стоимость посещения: взрослые - 500 рублей, дети от 7-16 лет – 200 рублей.

Адрес зоопарка: Новосибирск, ул. Тимирязева, д.71/1

Более подробная информация на сайте: zoonovosib.ru

«Дельфиния»

Есть в Новосибирске еще одно не менее интересное место - Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния». Здесь можно полюбоваться на рыб, посетить шоу и поплавать с дельфинами.

Цена: выставка морских рыб от 700 рублей, цирковое шоу с морскими млекопитающими от 900 рублей, а плавание с дельфинами от 4000 рублей.

Адрес дельфинария: Новосибирск, ул. Жуковского, 100/4

Подробная информация на сайте: delfinary.ru

Серфинг

И пусть океан и теплое море далеко, покататься на доске для серфинга все равно получится. А возможно это благодаря искусственной волне, расположенной в комплексе «FlySurf». Комплекс предлагает групповые и индивидуальные тренировки, длительностью 30 минут. Отдохнуть таким образом могут и взрослые, и дети.

Стоимость групповой тренировки: 2900 рублей с человека

Стоимость индивидуальной: за 30 минут придется отдать 11000 рублей

Аэротруба

Любителям свободного падения «FlySurf» предлагает полет в аэротрубе. Ощутить себя птицей могут взрослые и дети от 4-х лет.

Стоимость начинается от 1800 рублей за 2 минуты, за полчаса – 17900.

Находится комплекс по адресу: Новосибирск, рабочий поселок Краснообск, ул, Восточная 31/1

Запись по телефону: +7(383) 390-08-09

Сайт: flysurf.ru

Добраться до Новосибирска можно на своем авто по трассе Р-256, на автобусе с барнаульского автовокзала, либо на электричке.