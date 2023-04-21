На Алтае пьяный водитель наехал на полицейского

На месте происшествия Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Республике Алтай вынесли приговор 30-летнему жителю Онгудайского района. Мужчину признали виновным в наезде на сотрудника ДПС. Подробности произошедшего рассказали в СУ СК региона.

Все произошло вечером 6 августа прошлого года в селе Онгудай. Как установили следствие и суд, пьяный мужчина ехал за рулем ВАЗ-21214. Водитель не был пристегнут, а также не имел прав. Вскоре на автомобиль обратили внимание сотрудники ДПС, которые попросили остановиться возле одного из магазинов на улице Ленина.

После этого полицейские попросили мужчину пересесть в их служебный автомобиль. Но вместо этого нарушитель нажал на газ. В итоге машина наехала на полицейского, который перегородил путь. Сотрудник ДПС получил небольшие травмы. После этого пьяный водитель сбежал, однако вскоре его задержали и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

– Несмотря на частичное признание вины обвиняемым, следователями собрана достаточная доказательная база, – подчеркнули в ведомстве.

Суд приговорил сельчанина к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, ранее мы рассказывали о подобном случае в Алтайском крае. В марте 2020 года один из водителей не стал подчиняться законным требованиям полицейского, а начал оскорблять его грубой нецензурной бранью. На замечания не реагировал, а наоборот продолжил оскорблять и даже наехал на инспектора ППС. В итоге жителя региона оштрафовали на 25 тысяч рублей.

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