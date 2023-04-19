Алтайский Пухляш преодолел себя на «Факторе страха»

Дима Красилов на съемках шоу Фото: Телеканал СТС

Минувшей осенью на Алтае прошли съемки выпуска экстримального телешоу «Фактор страха», где одним из участников стал наш земляк, известный как Пухляш, Дмитрий Красилов.

Компанию Красилову в этом нелегком испытании составила актриса Елена Борщева, блогеры и другие известные медийные персонажи.

– Родные стены, конечно, заряжали. Сама природа такая красивая, что смотрел на все это и думал: неужели я родом отсюда? Некоторые участники оставались после съемок и колесили по всему региону. Рад, что наш Алтай развивается. Его не зря называют местом силы, – признался Дмитрий после съемок.

Съемки шоу Фото: Телеканал СТС

С учетом договоренностей с каналом, участники не могли рассказывать о съемках, но некоторые из них все же публиковали в своих социальных сетях фотографии из Республики. Блогеры поделились с подписчиками скупой информацией, что якобы участвовали в некотором проекте, где им пришлось преодолевать себя, но подробности сообщат позже. Кто-то показывал набитые шишки, синяки и ссадины, кто-то говорил сильно замерз, но ни один из них не пожалел, что приехал и сделал все, что от него требуется.

Алексей Чадов - ведущий "Фактора страха" Фото: Телеканал СТС

Какие именно испытания придумал для них ведущий шоу Алексей Чадов, можно будет узнать уже 24 апреля. Эфир «Фактора страха» начнется в 20.00 на СТС.

Напомним, в предыдущих сезонах участниками реалити-шоу становились другие наши известные земляки. Так в 2021 году вышел эфир с Арсением Бородиным (группа «Челси») и Ириной Ортман («Тутси»). Правда, тогда правообладателем был другой канал. Музыкантам приходилось копаться во внутренних органах животных, на них капал раскаленный воск, они карабкались по грузовику, который гнал по взлетно-посадочной полосе. В итоге Ортман даже понадобилась помощь медиков, но травмы, к счастью, оказались не страшными. Самое главное, что Ирина стала победителем шоу. А выигранные деньги она передала в благотворительный фонд.

Что же касается Дмитрия Красилова, то ранее его проверяли на стойкость на съемках легендарного шоу «Форд Боярд». Тогда он был единственным мужчиной в команде. Вместе с ним за победу боролись звезда «Чик» Ирина Носова, а также актрисы сериала «Дылды» на СТС: Ангелина Поплавская, Дарья Пицик и Снежана Самохина. Во время нахождения на форде Пухляшу пришлось прыгать с тарзанки, переносить воду в открытой таре, при этом переворачиваться на кресле и решать загадки.

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