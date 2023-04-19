Автор хита «Птичка» барнаулец Женя Трофимов написал песню для Burito

Женя Трофимов и Burito Фото: предоставлено организаторами

Барнаульский автор и исполнитель Женя Трофимов стал участником ежегодного международного конкурса талантов и написал песню для Burito.

«АвторА!» - это масштабный международный конкурс для композиторов и поэтов, пишущих на русском языке. Его создателем является известный продюсер Игорь Матвиенко («Любэ», «Фабрика», «Корни», «Иванушки International», «Город 312», Вика Дайнеко и т.д.). В его составе авторитетное жюри, которое оценивает материалы молодых авторов. Уже совсем скоро эти песни станут настоящими хитами.

Как рассказывают авторы проекта, свои демо-записи на конкурс присылали и профессионалы, и еще непризнанные авторы. Причем многие из них имеют любительское отношение к музыке: в обычной жизни это школьники, врачи, адвокаты, пенсионеры, айтишники и т.д.

Барнаулец Женя Трофимов как раз из числа тех, кто посвятил музыке всего себя. Он представил на суд жюри песню «Потанцуй со мной». Эксперты выделили ее из более чем семи тысяч заявок! По словам самого автора, эта композиция «о парне, который очень долго любил девушку, и ему представилась возможность увидеть ее в медленном танце». В итоге песню записал известный исполнитель Burito.

- Я с большим удовольствием работаю над песней Жени Трофимова, которая называется «Потанцуй» со мной. Для меня это хороший опыт, потому что обычно я не пою чужих песен. Это связано с абсолютно моим индивидуальным взглядом на творчество. Но, как говорится, это выход из зоны комфорта, новый шаг для раскрытия потенциала, - рассказал музыкант прямо в студии. – Песня потрясающая. Возможно единственное, что абсолютно не из моего лексикона – это слово «медляк», хотя на нем все строится. Это тоже для меня боевой опыт, я бы сказал. С нашим саунд-продюсером мы пытаемся привнести в прочтение песни именно меня. Это всегда сложно, потому что песня готова с замечательным жениным голосом. Он чувственно поет. Поэтому надо сделать не лучше и не хуже, а по своему. Посмотрим, как будет.

С самим Женей Трофимовым Burito познакомился уже на проекте. До этого момента они не пересекались, но, узнав, откуда родом конкурсант, певец расплылся в довольной улыбке и признался, что много путешествовал по Алтаю.

- Я был в тех местах, где он живет, только это давно было. Я ходил там пешком, в Алтайском крае, - говорит исполнитель.

А позже еще немного добавил о песне:

- Мне до сих пор кажется, что когда ее поет Женя, она звучит органичней. У тебя замечательный высокий голос, - говорит Burito, обращаясь к Трофимову. – Надеюсь, я ее не утяжелил своим. Лично я бы в репу дал, если бы кто-то мою песню не так спел.

А вот сам Женя признался, что ему, как автору, до проекта «АвторА!» было довольно сложно выходить на большую публику. До этого он окольными путями старался пробиться с предложениями о сотрудничестве непосредственно к исполнителям.

– Приходилось добиваться, чтобы он увидел песню, послушал и это не всегда получалось. А теперь, благодаря такому конкурсу, авторы могут показывать свои песни не только одному артисту, а сразу публике. Возможно, эти они найдут себя здесь не только как авторы, но и как артисты. Это самое главное! – говорит Трофимов.

Первый этап конкурса «АвторА!» на днях завершился гала-концертом, финал же пройдет в августе на «Таврида.АРТ».

Кстати сам барнаулец уже успел прогреметь на всю страну: ранее он совместно с HammAli & Navai написал хит «Птичка». Только за первые сутки, когда музыканты в социальных сетях опубликовали часть песни, она набрала полмиллиона просмотров. А за год со дня выхода клипа видео набрало на Youtube 134 млн просмотров.

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