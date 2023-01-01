Хороводы и дискотека на улице: фоторепортаж о том, как барнаульцы встретили Новый год

Новый год в Барнауле-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в прошедшую новогоднюю ночь-2023 выдалась по-настоящему сказочной: стоял легкий морозец и шел снег. Поэтому многие горожане решили выйти на прогулку. В центе города на пешеходной улице Мало-Тобольской собрались толпы празднующих барнаульцев. Как это было – в фоторепортаже «КП».

Новый год в Барнауле-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Горожане приходили к елке целыми семьями. Среди гуляющих было много молодежи, в том числе студентов-иностранцев. Люди зажигали бенгальские огни, пели песни и водили хороводы вокруг елки.

Изначально на пешеходной улице не было музыки, но одна компания решила исправить эту ситуацию. Парни открыли двери в машине и устроили дискотеку на парковке. Горожане отмечают, что не хватало музыки и в Нагорном парке, где тоже было много народу в новогоднюю ночь.

Среди гуляющих горожан оказались и два Деда Мороза. Они даже в шутку начали выяснять, кто из них настоящий. Но «разборки» закончились мирно общим фото на память.

Новый год в Барнауле-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый год в Барнауле-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Напомним, ранее главная новогодняя площадка Барнаула располагалась на площади Сахарова. Но в в этом году власти решили перенести ее на улицу Мало-Тобольскую, чтобы не перекрывать проспект Социалистический и не создавать дополнительные заторы на дорогах.

Новый год в Барнауле-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый год в Барнауле-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый год в Барнауле-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый год в Барнауле-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый год в Барнауле-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый год в Барнауле-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый год в Барнауле-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый год в Барнауле-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый год в Барнауле-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый год в Барнауле-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ