Невероятно уморительную комедию «Тетки» покажут в Барнауле

Спектакль "Тетки" Фото: Олег УКЛАДОВ

Молодежный театр Алтая готовится к премьере спектакля «Тетки» по пьесе Александра Коровкина.

Новый год можно начать с похода в театр. Уже 2 января на малой сцене МТА состоится премьера комедии с криминальным уклоном «Тетки» по пьесе Александра Коровкина. Это рассказ о двух пенсионерках, которые живут в старинном особняке в самом центре города. Лакомое местечко для многих, в том числе для потенциальных наследников и даже для мошенников! Да-да! Они тоже устраивают охоту на старушек!

– И те и другие мечтают под любым предлогом выселить милых старушек и разбогатеть от продажи недвижимости в элитном районе, - рассказывают в Молодежном театре Алтая.

Спектакль "Тетки" Фото: Олег УКЛАДОВ

Сначала в гости к пенсионеркам приедет племянник со своей невестой. А перед этим там заявится чиновник из местной администрации.

Вы уже наверняка почувствовали, что это просто уморительная комедия со стремительно развивающимся сюжетом, забавными приключениями, переодеваниями и даже неожиданным трупом! Так что обратите внимание на шкаф, возможно, он хранит не только «скелеты», но и недавно ушедших из жизни.

Речь идет про нежданного гостя. Тетушки травят его мышьяком, а после ничего лучшего не придумывают, как спрятать тело в шкаф. Потом на него случайно натыкается племянник. Что делать? Конечно же избавиться! Помочь любимым родственницам. Но как бы ни так! Внезапно появляется еще одно действующее лицо – полицейский. Нет, он пришел не чтобы арестовать пожилых старушек. Он сообщает им не менее страшную новость – из тюрьмы сбежал опасный рецидивист. «А причем тут они?», - спросите вы. А ведь это их второй нерадивый племянник!

Удастся ли одиноким тетушкам защитить себя и свое жилище от проблемных членов семьи и аферистов? Об этом вы узнаете только во время спектакля! Приходите, будет очень весело!

Показ спектакля со 2 по 8 января. Билеты можно приобрести, в том числе, по Пушкинской карте.

Спектакль "Тетки" Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Тетки" Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Тетки" Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Тетки" Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Тетки" Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Тетки" Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Тетки" Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Тетки" Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Тетки" Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Тетки" Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Тетки" Фото: Олег УКЛАДОВ

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