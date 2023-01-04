Сбрасываем лишнее на раз-два: вице-чемпион мира по бодибилдингу рассказал о том, как быстро прийти в форму после новогодних застолий

Новогоднее застолье отразится на фигуре, только если не выходить из-за стола всю праздничную неделю Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый год ждут все: взрослые и дети, обычные люди и спортсмены, перечислять можно бесконечно. И, как правило, этот праздник ассоциируется с шикарным застольем. А вот как не переесть и быстро прийти в форму «Комсомолке» рассказал вице-чемпион мира по бодибилдингу Александр Барбашин.

- Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступившими новогодними праздниками. Хочу пожелать всего самого хорошего, доброго, светлого. Я всегда так говорю, потому что считаю, что не объем денежных средств, не объем материальных благ, а именно чувство спокойствия на душе, чувство тепла, счастья – это самое главное. Поэтому я хочу пожелать именно этого. Желаю, чтобы у вас было четкое понимание, что вы все в жизни делаете правильно, и тогда все будет хорошо, - говорит Александр Барбашин. – Не буду вам рассказывать, как обмануть себя и не съесть больше, чем вы запланировали. Я глобально верю во всех людей. Я считаю, что если человек чего-то хочет – он это сделает. Поэтому не буду говорить о том, что пищу надо раскладывать по маленьким тарелочкам, прятать что-то в холодильник или не покупать лишнее. Каждый сам для себя выбирает в зависимости от цели.

Жир или вода?

Фитнес-эксперт уверен, что иногда в праздники можно дать себе слабину (в пределах разумного), но вслед за ней, вероятнее всего придет пара-тройка лишних килограммов. В этом нет ничего страшного. Как правило, если есть больше своей обычной нормы 1-2 дня, то страшными жировыми отложениями это не грозит. Вес может увеличиться из-за задержки лишней воды.

- Глобальное количество жировой ткани за короткий промежуток времени в виде 1-2 дней вы не наберете. Это доказано множеством научных статей, - продолжает спортсмен.

Ни в коем случае нельзя резко отказываться от еды. Голодание ваш злейший враг. Так вы только заставите организм стрессовать. Достаточно нормализовать свой режим питания. Поэтому включаем любые сложные углеводы, белок (мясо, рыба, творог, курица, яйца), большое количество зелени и фруктов.

- Уточню: если у вас был глобальный калораж в виде жирной жареной пищи, и вы просто перейдете в режим правильного питания, то буквально 2-3 дня и ваши «лишние» праздничные килограммы уйдут, - уверяет Барбашин.

Алкоголь

Увы, не все могут отказаться от употребления горячительных напитков в новогоднюю ночь. Некоторые так и вовсе ждут этого момента, чтобы «развязаться», а потом вновь забыть о застолье на долгие месяцы. Но алкоголь – это серьезный удар по организму, поэтому сразу 1 января не следует начать новую жизнь, где много активности и спорта.

- Организм должен восстановиться. Хотя бы пару дней после того, как вы принимали алкоголь, не рекомендуются тренировки и в целом активная физкультура. Пеших прогулок и легкой активности будет вполне достаточно. Главное – не лежать на диване и не употреблять огромное количество ненужных калорий, - подчеркивает эксперт.

Кроме того, на фоне алкогольного обезвоживания стоит наладить питьевой режим. Речь именно об обычной воде, не о чае или кофе, не о супе или компоте – это уже скорее еда. Вода поможет быстрее вывести из организма продукты распада и снимет нагрузку на органы. Как следствие – вы быстро восстановитесь и будете готовы вернуться к обычному ритму жизни.

Только не хардкор

И вот, проходит 2-3 дня, вы уже нормализовали питание, питье и сон. Можно начинать заниматься активностями и спортом. Но если вы пока далеки от этого, запомните главное правило – набор веса происходит тогда, когда приход калорий больше, чем их расход. Проще говоря: если все каникулы просидеть дома за столом, то лишние сантиметры и килограммы вам обеспечены и это уже, увы, будет совсем не вода. А сбросить их будет сложнее.

- Поэтому всем бы хотелось пожелать активных праздников, походов в лес, можно покататься на лыжах или сделать легкую пробежку. Ну и жду все в тренажерном зале! – добавляет Александр Барбашин.

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