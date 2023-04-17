Бесплатный концерт Димы Билана в Барнауле 15 апреля 2023 Фото: Александра Сапожкова

15 апреля победитель «Евровидения – 2008», исполнитель хитов «Невозможное возможно», Believe, «Номер 1», «Молния» и других дал зажигательный концерт в барнаульском спорткомплексе «Темп». Певец бесплатно выступил для ребятишек с ограниченными возможностями. А приурочено шоу было к пятилетию алтайского благотворительного проекта «Михутка».

Михутка — так зовут большого улыбчивого медведя, который помогает особенным детям самыми разными способами. Он может прийти в гости, устроить чаепитие, организовать мотошоу, встречу со звездой и даже концерт.

Бесплатный концерт Димы Билана в Барнауле 15 апреля 2023 Фото: Александра Сапожкова

- В этом волонтерском движении чувствуется искренность. «Михутка», удачи тебе во всем, и пусть твои друзья будут счастливы! Давайте будем счастливы и будем находить больше возможностей для радости. Посмотрите, весна наступила, скоро снег растает! Так что поводов для радости много. И давайте проведем наши совместные 45 минут незабываемо! – обратился артист к зрителям в начале концерта.

Ребята с удовольствием подпевали артисту (пел, он, кстати, вживую), а те, кто мог, танцевали. Многие не стеснялись выражать своих чувств - так, одна из юных поклонниц прокричала: «Дима, женись на мне!» Некоторым удалось лично пообщаться со звездой и поздороваться с ним за руку. И каждый услышал от певца слова поддержки и благодарности. Также исполнитель несколько раз поблагодарил всех со сцены:

- О боже, сколько цветов… Я удивляюсь! Спасибо… Ребята… Ну правда… Спасибо… С огромным пиететом и почтением к вам! Вау! Благодарю всех организаторов мероприятия и волонтеров за то, что создают такую атмосферу, в которую хочется приезжать. И я сегодня здесь искренне, от души, для вас, только для вас!

Цветов, кстати, было настолько много, что волонтерам пришлось помогать Диме уносить их со сцены. А часть букетов потом передали в отделение паллиативной медицины.

После концерта Дима Билан признался журналистам, что благодаря нескольким благотворительным проектам и участию в шоу «Голос. Дети» он «раскачал» внутри себя некую историю. И теперь не в силах остановиться.

- Мне на пути встречалось очень много разных людей: детей и их родителей. На гастролях, в турах ко мне привозили ребят на колясках. Мы разговаривали, смеялись, где-то грустили. И потом я понял жизнь. Я понял, что гораздо важнее именно такие душевные встречи. В них очень много смысла. Это наполняет тебя, и ты понимаешь, что ты нужен. А это очень важное чувство. Поэтому, если меня зовут, если я где-то нужен, я с большим удовольствием приезжаю, - поделился артист.

С волонтерами «Михутки» артист познакомился в минувшем году. Он также приезжал в Барнаул, чтобы принять участие в благотворительной акции.

- Это простые, но невероятно насыщенные люди. Например, волонтер по имени Дмитрий – заряженный человек, очень горит этим делом. У него тоже есть определенный момент в семье, но я не буду об этом говорить. Я проникся этим моментом, мы пожали друг другу руки и решили встретиться и что-нибудь сделать еще. И это получилось! - рассказал Дима Билан.

Кстати, до этого артист выступал с концертом в Барнауле в октябре 2022 года в рамках тура «Билан 40». После концерта он написал в соцсетях: «Барнаул, спасибо, вы великолепны! До новых встреч!»

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