Разом убил четверых: на Алтае освободился зэк, приговоренный к смертной казни

Владимир Шах провел в заключении 25 лет. Скриншот видео телеканала "Толк"

В последний раз Владимир Шах видел своих родных в 2000 году. Его мать и сестра проживают в Набережных Челнах. И сейчас мысли бывшего зэка только об одном - скорее вернуться в семью и обнять любимых людей.

44-летний Владимир - один из последних в России осужденных, которых приговорили к смертной казни. В 1998 году он угодил за решетку за жестокое преступление – мужчина разом убил четверых человек, сообщает «Толк».

- Тогда в квартире произошла нехорошая ситуация. Я был трезвый. Просто поссорились, - с неохотой вспоминает бывший заключенный.

Парню было всего 19 лет. Он работал на кладбище, копал могилы. А получилось, что вырыл яму себе. Целый год в тюрьме он ждал, когда за ним придут, чтоб привести приговор в исполнение.

- Ты уже ни о чем не думаешь, смирился. Нам вообще ничего не говорят, мы просто ждем приговора. Могут прийти в любой день. Ты можешь сидеть год, два, пять, семь лет, пока про тебя не вспомнят, – говорит бывший заключенный.

Чтобы отвлечься, мужчина читал все подряд. На его счету - тысячи книг, в основном, фантастика. Почти фантастический случай произошел и в его жизни. В Росси отменили смертную казнь, и в 1999 году смертный приговор ему заменили на 25 лет лишения свободы.

- Когда узнал, меня начало хорошо потряхивать, - поделился Владимир.

Сначала он отбывал наказание в Казани (там, в 2000 году, и состоялось последнее свидание с родными), а потом его перевели в рубцовскую колонию особого режима. На смягчение наказания и условно-досрочное освобождение прошений зэк не подавал, так как считает, что должна быть «социальная справедливость»: натворил – получай.

К освобождению волонтеры вручили Владимиру небольшой подарок – теплые ботинки и мобильный телефон, который он ни разу не держал в руках.

- Также наш волонтер сопроводит его до вокзала, может быть, проведет экскурсию по городу, так как человек будто попал на другую планету, – говорит зампредседателя общественного совета УФСИН по краю Людмила Пономорева.

В колонии Владимир получил профессию мастера по дереву. И сегодня он может сделать из дерева любую вещь. И может начать новую жизнь, которой чуть не лишился 25 лет назад.

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