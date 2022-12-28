ДТП с маршруткой и трамваем в Барнауле 28 декабря 2022 Фото: Прокуратура Алтайского края

В Барнауле 28 декабря 2022 в 12.32 произошло ДТП с маршруткой №77 и трамваем №7. При этом пострадали несколько человек.

Как сообщили в прокуратуре края, транспортные средства столкнулись на пересечении улиц Аванесова и Ломоносова. Судя по фото, трамвай врезался в переднюю дверь маршрутки. Однако точная причина аварии пока не известна. На место происшествия выехал прокурор города Максим Маковеев.

- Сейчас организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, - сказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

ДТП с маршруткой и трамваем в Барнауле 28 декабря 2022 Фото: Прокуратура Алтайского края

Число пострадавших уточняется, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю. Предварительно речь шла о девяти, в том числе двух детях, однако в полиции пока это не подтверждают.

- Пока нет точных данных. Сотрудники на месте разбираются. Число звучит разное. Ждем уточненных данных, - сказали в пресс-службе полиции.

На место, помимо сотрудников Госавтоинспекции, выезжали две бригады «скорой помощи».

ДТП с маршруткой и трамваем в Барнауле 28 декабря 2022 Фото: Прокуратура Алтайского края

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