ДТП с маршруткой и трамваем в Барнауле 28 декабря 2022
Фото: Прокуратура Алтайского края
В Барнауле 28 декабря 2022 в 12.32 произошло ДТП с маршруткой №77 и трамваем №7. При этом пострадали несколько человек.
Как сообщили в прокуратуре края, транспортные средства столкнулись на пересечении улиц Аванесова и Ломоносова. Судя по фото, трамвай врезался в переднюю дверь маршрутки. Однако точная причина аварии пока не известна. На место происшествия выехал прокурор города Максим Маковеев.
- Сейчас организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, - сказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
ДТП с маршруткой и трамваем в Барнауле 28 декабря 2022
Фото: Прокуратура Алтайского края
Число пострадавших уточняется, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю. Предварительно речь шла о девяти, в том числе двух детях, однако в полиции пока это не подтверждают.
- Пока нет точных данных. Сотрудники на месте разбираются. Число звучит разное. Ждем уточненных данных, - сказали в пресс-службе полиции.
На место, помимо сотрудников Госавтоинспекции, выезжали две бригады «скорой помощи».
ДТП с маршруткой и трамваем в Барнауле 28 декабря 2022
Фото: Прокуратура Алтайского края
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