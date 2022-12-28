Пробки в Барнауле 28-29 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Горожане активно готовятся к Новому году: до 31 декабря надо закупить продукты, подарки, наряды, заехать в парикмахерскую... Дел – невпроворот, да и текущие задачи никто не отменял. Традиционно из-за такой предпраздничной суматохи город встает «колом».

В этом году предновогодние пробки могут достичь своего пика в среду и четверг - 28-29 декабря, прогнозирует председатель дорожного комитета Барнаула Иван Гармат.

«Не только местные жители отправляются в эти дни за покупками. Увеличивается и число гостей из прилегающих районов края – они тоже едут в магазины города», - объясняет Иван Гармат.

Также в Барнауле продолжаются новогодние представления для детей со всего края (они завершатся 30 декабря). Колонны с автобусами едут в сопровождении ДПС по основным городским магистралям, само собой, создавая заторы. Плюс ко всему в этом году дорожную обстановку осложняет перекрытие моста на проспекте Ленина у Нового рынка. Поэтому и без того перегруженный проспект Калинина с прилегающими к нему улицами в эти дни превратится в одну большую пробку.

Чтобы хоть как-то разгрузить дороги, светофоры при необходимости регулируют в ручном режиме, а на оживленных участках работают экипажи ДПС.

Где в Барнауле ожидаются самые большие пробки 28-29 декабря

В дорожном комитете самую сложную обстановку прогнозируют на следующих участках:

- пр. Калинина,

- пр. Ленина,

- пл. Октября,

- Павловский тр.

- пр. Строителей,

- пр. Комсомольский,

- пр. Красноармейский,

- ул. Молодежная.

Барнаульцев просят заранее планировать время поездок, избегать часов пик и продумывать маршруты. И лучше всего выбирать для покупок магазины рядом с домом.

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