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Общество28 декабря 2022 6:05

Заказал на 320 тысяч рублей, отсудил миллион: рассказываем, как взыскать неустойку за неполученный товар

Житель Алтая через суд взыскал больше миллиона рублей за неполученный товар
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Роспотребнадзор помог потребителю защитить нарушенные права

Роспотребнадзор помог потребителю защитить нарушенные права

Фото: Олег УКЛАДОВ

В январе этого года житель Горно-Алтайска заказал газобетон и поддоны на сумму более чем 320 тысяч рублей. За товар мужчина внес стопроцентную предоплату, однако продукцию он так и не получил. Исправить несправедливость ему помогло управление Роспотребнадзора по Республике Алтай.

Ведомство помогает потребителям защитить нарушенные права.

- Специалисты Консультационного центра по защите прав потребителей помогли подготовить письменную претензию о возврате предварительно внесенных денежных средств за товар. Однако поставщик товара претензию проигнорировал. Потребителю помогли подготовить исковое заявление в суд, - подчеркнули в ведомстве.

По решению суда с недобросовестного продавца взыскали 1,1 млн рублей: 341 тысячу – за оплаченный товар по договору, 246 тысяч – неустойку, 500 тысяч - компенсацию морального вреда, 76,8 тысячи – убытки, чуть больше 331 тысяч – штраф. Также ответчик должен заплатить госпошлину в доход муниципалитета – почти 10 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

В ведомстве напомнили, что потребители должны знать свои права и не бояться их отстаивать. В случае нарушений сотрудники Роспотребнадзора по Республике Алтай готовы проконсультировать и помочь в отстаивании нарушенных прав в суде.

Подсказка КП

Обратиться за помощью в Роспотребнадзор можно по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 173, телефоны: 8 (38822) 6-42-41, 6-36-22.

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