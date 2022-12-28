Заказал на 320 тысяч рублей, отсудил миллион: рассказываем, как взыскать неустойку за неполученный товар

Роспотребнадзор помог потребителю защитить нарушенные права Фото: Олег УКЛАДОВ

В январе этого года житель Горно-Алтайска заказал газобетон и поддоны на сумму более чем 320 тысяч рублей. За товар мужчина внес стопроцентную предоплату, однако продукцию он так и не получил. Исправить несправедливость ему помогло управление Роспотребнадзора по Республике Алтай.

Ведомство помогает потребителям защитить нарушенные права.

- Специалисты Консультационного центра по защите прав потребителей помогли подготовить письменную претензию о возврате предварительно внесенных денежных средств за товар. Однако поставщик товара претензию проигнорировал. Потребителю помогли подготовить исковое заявление в суд, - подчеркнули в ведомстве.

По решению суда с недобросовестного продавца взыскали 1,1 млн рублей: 341 тысячу – за оплаченный товар по договору, 246 тысяч – неустойку, 500 тысяч - компенсацию морального вреда, 76,8 тысячи – убытки, чуть больше 331 тысяч – штраф. Также ответчик должен заплатить госпошлину в доход муниципалитета – почти 10 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

В ведомстве напомнили, что потребители должны знать свои права и не бояться их отстаивать. В случае нарушений сотрудники Роспотребнадзора по Республике Алтай готовы проконсультировать и помочь в отстаивании нарушенных прав в суде.

Подсказка КП

Обратиться за помощью в Роспотребнадзор можно по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 173, телефоны: 8 (38822) 6-42-41, 6-36-22.

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