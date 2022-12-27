Расписание электричек на новогодние праздники в Алтайском крае: какие поезда отменятся

Часть электричек не будет курсировать Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае из-за новогодних праздников изменится расписание пригородных поездов. Часть электричек не будет курсировать, а некоторые, наоборот, будут назначены.

31 декабря

Отменяется пригородный поезд №6234 Барнаул – Аламбай, который отправляется из краевой столицы в 20.47 часов.

С 31 декабря по 8 января

Отменяются поезда:

№6021 Озерки - Барнаул (отправление в 4.34)

№6101 Депо - Барнаул (отправление в 7.06)

№6020 Барнаул - Красный Боец (отправление в 18.36)

№7105 Заринская - Барнаул (отправление 6.48)

1 января

Отменяются поезда:

№6001 Озерки - Барнаул (отправление в 5.35)

№6233 Аламбай - Барнаул (отправление в 3.25 минут)

№6006 Барнаул - Красный Боец (отправление в 6.24)

№6005 Красный Боец - Барнаул (отправление в 10.05)

№6003 Усть-Тальменская - Барнаул (отправление 6.57)

№6222 Барнаул - Тягун (отправление в 7.31)

№6221 Тягун - Барнаул (отправление в 12. 31)

№6111 Барнаул - Ребриха (отправление в 9.04)

№6112 Ребриха - Барнаул (отправление в 13.42);

№6227 Заринская - Барнаул (отправление в 14.40)

2 января

Назначается пригородный поезд №6001 Озерки - Барнаул (отправление в 5.35 минут, прибытие в 6.55 минут).

Отменяется пригородный поезд №6776/6775 Сузун - Барнаул (отправление в 4.01)

3 и 5 января

Назначаются пригородные поезда:

№6111 Барнаул - Ребриха (отправление в 9.04, прибытие в 12.06);

№6112 Ребриха - Барнаул (отправление в 13.42 минуты, прибытие в 16.47).

Расписание остальных пригородных поездов останется без изменений.

С 9 января все электрички начнут ходить по обычному графику.

Напомним, ранее стало известно, как будут работать больницы и поликлиники Алтайского края в новогодние праздники-2023.

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