Не хуже итальянцев

В этом году коммерческий отдел справился на «отлично» со всеми поставленными задачами Фото: Анна Перевощикова

Сейчас много говорят об импортозамещении, а алтайские компании в этом деле преуспели. Одно из таких предприятий - ООО «Аксоид». Одним из главных достижений этого года завод считает долгожданное детище - кулер, который до недавних пор на отечественный рынок поставляли в основном итальянцы. Теперь же дорогостоящее оборудование полностью собирают в Барнауле, и к нему присматриваются не только российские производители, но и иностранцы. Чем так уникальна разработка и почему никто не верил, что она будет работать, - в материале «Комсомолки».

Курс на автоматизацию

Предприятие занимается производством транспортерных и глазировочных сеток. За более чем 30-летнюю историю оно активно принимает участие в самых масштабных выставках оборудования. Как подметила коммерческий директор Жанна Афонина, это отличная возможность и себя показать, и на других посмотреть.

На международной выставке в Москве Фото: из архива компании

- Мы заметили, что итальянские кулеры востребованы на нашем рынке, подумали и решили составить им конкуренцию. Сделали новый вид сетки, изменили конструкцию, использовав собственную технологию, и изготовили кулер, - вспоминает она с улыбкой.

Установка представляет собой конструкцию для охлаждения хлеба. Дело в том, что до сих пор на хлебозаводах этим занимаются вручную. Температура хлеба, поступающего из печи, составляет 80 градусов, а для нарезки и упаковки его необходимо охладить до 37. Чтобы остудить продукт, хлебопекам приходится руками доставать хлеб из печи, перекладывать в деревянные лотки, которые вставляются в большие железные стеллажи на колесах, и увозить в помещение с низкой температурой. Оттуда его отправляют на нарезку, и каждый лоток вновь приходится переносить на руках.

А благодаря кулеру этот процесс теперь полностью автоматизирован. Он построен по принципу спирали: хлеб поступает из печи на конвейер и поднимается по винтовой линии вверх. Установка может его охлаждать при комнатной температуре или при помощи холодильной установки, которая ставится рядом и загоняет холодный воздух внутрь.

- За короткий промежуток времени хлеб остывает до нужной температуры: черный - за два часа, белый - за полтора. Также благодаря кулеру увеличился объем: теперь на охлаждение за час могут отправлять не три, а пять тонн хлеба. Все зависит от длины конвейерной ленты, - пояснил главный механик Владислав Новоселов.

Впервые компания представила разработку на международной выставке в Санкт-Петербурге. Но, по словам Жанны Афониной, в то, что она будет работать, никто не поверил.

- Мы рассказали обо всех отличиях и преимуществах, но нам не поверили. Сказали: «У итальянцев столетний опыт, а вы хотите за год завоевать рынок. Вот пусть отработает 20 лет, тогда и поверим». Нам оставалось лишь найти компанию, готовую установить наш кулер, и мы нашли - хлебозавод № 4 г. Барнаула. Аппарат уже установили, и он отлично работает. А через 20 лет сконструируют уже другие кулеры, поэтому наша задача - отработать, оценить все плюсы и минусы и двигаться дальше, изобретать новое оборудование, - подчеркнула коммерческий директор предприятия.

Скептицизм критиков можно понять - в отличие от итальянской установки, алтайская исключительно проста в сборке: цилиндрическая установка состоит из одинаковых сегментов, скрепленных между собой обычными болтами. Найти рабочих, которые скрепят детали между собой и наладят работу кулера, - проще простого.

- Но многие переживают и говорят: «Вы что, это же сложное и дорогое оборудование. Нужно, чтобы вы сами приехали и установили его». А наш выезд здесь, правда, не нужен, поэтому другим городам будет удобно с нами работать, - добавил механик Владислав Новоселов.

Кроме того, в конструкции не используется смазка, поэтому полностью исключено ее попадание на хлеб. Да и прямого контакта человека с продуктом меньше, и от этого изделия только выигрывают в качестве.

«Первый кулер для охлаждения хлеба отлично работает на хлебозаводе № 4», - говорит главный механик Владислав Новоселов Фото: Олег УКЛАДОВ

- Перед производством кулера мы уточняли информацию, анализировали, на что жалуются компании, которые заказывали оборудование у других производителей. Многие грешили именно на смазку. Мы от нее избавились благодаря пластиковым деталям. Осталось лишь опытным путем понять, сколько смогут работать без нее элементы, - добавил Владислав.

В ближайшее время еще несколько кулеров установят на барнаульских заводах, идут переговоры с московскими партнерами - они согласились испытать новое оборудование и дать отзыв о его работе. В будущем компания надеется вывести разработку на международный уровень, а пока тестирование пройдет на отечественном рынке, чтобы оценить все плюсы и минусы.

С конкурентами нужно дружить

На предприятии не считают зазорным то, что производители подсматривают изобретения друг у друга. Когда-то и глазировочные сетки умели качественно делать лишь немцы и китайцы, а теперь барнаульцы сотрудничают с известными отечественными кондитерскими гигантами и продуктовыми ритейлерами. У истоков создания барнаульского предприятия стоял его бессменный руководитель Игорь Афонин, который начинал в 90-х практически с нуля, сейчас же представители китайских компаний шлют тонны писем с предложениями о сотрудничестве и просят поделиться опытом.

- В любом бизнесе важно общение. С конкурентами нужно дружить. Все боятся друг друга, а необходимо учиться, обмениваться опытом. Нам у китайцев много чего стоило бы перенять, и, прежде всего, их трудолюбие, - замечает Жанна Афонина.

2022 год запомнится уходом известных иностранных брендов с отечественного рынка. Для барнаульской фирмы это обернулось плюсом - заказов стало примерно на 40% больше. В целом ситуация на международном рынке нестабильная, и многим даже пришлось изменить валютную политику. Так, «Аксоид» теперь работает не с долларом, а с юанем. Но курс не сильно отличается, и на основных экономических показателях это никак не сказалось.

Что касается поставок сырья, то и с этим проблем нет: вся нержавеющая сталь закупается в Китае, он же поставляет теперь и полиацеталь (полиформальдегид, термопласт. - Прим. ред.), а остальные необходимые материалы производят в России.

- Коллектив трудится круглосуточно, мы значительно увеличили объем оборотных средств. Но вместе с ростом числа заказов возникли другие проблемы: не стало хватать рабочих рук и остро встал вопрос модернизации производства. Как отметил Игорь Афонин, главное - не растеряться, вовремя заняться кадровыми перестановками, провести обучение и работать с теми, кто есть. Конечно, новых сотрудников тоже пришлось искать, и на предприятие, зарекомендовавшее себя на высоком уровне, приходят специалисты даже от конкурентов.

- Они знают, чем мы можем их заинтересовать и развивать в профессиональном плане. Мы гордимся, что оказываем работникам всемерную поддержку. Тем, кто продвигает нас: помогаем строить дома, дарим бытовую технику и гаджеты, платим достойную зарплату, - пояснила Жанна Афонина.

- Все наши планы на этот год реализованы на 80%, до планки в 100% у нас и не было цели дойти - нет смысла. Всегда будут ошибки и какие-то пробелы, но из этого нужно извлечь урок и идти дальше, - подытожила коммерческий директор.

В будущем году «Аксоид» намерен продолжать курс на дальнейшую модернизацию производства, разработку новинок, чтобы удивлять ими участников различных выставок. Кстати, все реже туда заходят иностранные компании. Взамен на рынке появились «маленькие» российские производители, и это еще раз доказывает, что импортозамещение дает импульс развитию отечественного производства.

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