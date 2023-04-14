На Алтае экс-полицейский получил условный срок за расстрел 12 лошадей

Для стрельбы мужчина использовал малозначительный повод Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай осудили бывшего сотрудника полиции, который в состоянии алкогольного опьянения из карабина расстрелял табун лошадей. Мужчину приговорили к условному сроку, сообщает СУ СК по региону.

Как установили следствие и суд, в ночь с 28 на 29 марта 2021 года пьяный экс-полицейский находился не при исполнении профессиональных обязанностей и стрелял в табун лошадей. Все произошло на открытом участке местности в Усть-Коксинского района Республики Алтай между поселками Власьево и Тюгурюк.

Для стрельбы мужчина использовал малозначительный повод – лошади находились на дороге, поэтому он и выстрелил несколько раз, убив 12 животных. Известно, что лошади принадлежали троим местным жителям. Сумма ущерба была значительной и превысила 1,6 млн рублей.

Как рассказали в прокуратуре Республики Алтай, ранее районный суд принял решение о прекращении этого резонансного уголовного дела в связи с примирением сторон. Однако по апелляционному представлению прокурора решение отменили и отправили на новое рассмотрение.

– Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, общеопасным способом), а также п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное в отношении нескольких животных), – пояснили в СК.

Суд приговорил бывшего полицейского к 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 8 месяцев.

Приговор вступил в законную силу

Ранее мы рассказывали о похожем случае в Алтайском крае. Там неизвестные расстреляли 53 лошади. Большинство погибших животных – кобылы с жеребятами или еще не ожеребившиеся. Их обнаружили на днях между селами Солоновка и Камышенка.

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