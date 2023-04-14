День Победы в Барнауле 9 мая 2023: программа праздника, расписание мероприятий

Праздничные мероприятия в Барнауле начнутся утром 9 мая Фото: Олег УКЛАДОВ

День Победы в Барнауле 9 мая 2023 отметят масштабно. В краевой столице состоятся концерты, пройдет парад, а также акция «Бессмертный полк». Подготовку к мероприятиям обсудили во время заседания организационного комитета по подготовке к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года.

Парад, «Бессмертный полк» и фейерверки

Праздничные мероприятия в Барнауле начнутся утром 9 мая с возложения цветов на Мемориале Славы. Затем жителей и гостей города ждет торжественное прохождение войск Барнаульского гарнизона на площади Советов с участием парадных расчетов, знаменной группы и сводного гарнизонного оркестра.

После прохождения войск Барнаульского гарнизона в краевой столице пройдет масштабное шествие «Бессмертного полка».

Главной праздничной площадкой традиционно будет площадь Сахарова. Там запланирована концертная программа с выступлением различных коллективов. В 22 часа в городе прогремит праздничный фейерверк

Также в программе краевой легкоатлетический пробег «Кольцо Победы». В нем примут участие не только профессиональные спортсмены, но и любители бега из городов и районов Алтайского края.

Добавим, что программы, посвященные празднованию 78-ой годовщины Победы, пройдут во всех районах города и также завершатся фейерверками.

Акции и поздравления на дому

9 мая в Барнауле проведут множество патриотических акций. Самые крупные из них – «Вахта памяти», «Георгиевская лента», «Синий платочек», «Парад у дома ветерана», а также «Фронтовая бригада».

Творческие коллективы Барнаула проведут праздничные программы во дворах домов, где живут ветераны.

А накануне 9 мая всех ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла поздравят на дому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пять суток шел по следу шпиона». Ветеран-пограничник рассказал, как преследовал лазутчика

В Барнауле отметили День пограничника (подробнее)