У жителя Алтая изъяли автомобиль после того, как он сел за руль пьяным и под наркотиками

Изъятый автомобиль Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай вынесли приговор 34-летнему жителю села Иогач, который сел за руль в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Ранее он уже привлекался ответственности. Подробности этого дела рассказали в региональном управлении МВД.

Вечером 23 ноября 2022 года в селе Иогач сотрудники ДПС остановили автомобиль УАЗ. За рулем находился 34-летний сельчанин с признаками алкогольного опьянения. Правоохранители предложили мужчине пройти освидетельствование, однако он не согласился. В итоге его попросили выйти из машины, а затем отправили в районную больницу, чтобы проверить подозрения.

– При прохождении медицинского освидетельствования было установлено, не только алкогольное, но и наркотическое опьянение. В организме мужчины врачи обнаружили присутствие наркотического вещества, – подчеркнули в ведомстве.

По информации МВД, ранее жителя села уже лишали прав за езду в пьяном виде. В этот раз полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

В апреле мужчину осудили. Его признали виновным и приговорили к 280 часов обязательных работ, а также на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями. Кроме того, машину сельчанина конфисковали в собственность государства.

Всего с начала года в Республике Алтай выявили более 430 пьяных водителей, из них 79 ранее уже садились за руль в нетрезвом состоянии.

– Госавтоинспекция региона в очередной раз обращается к гражданам, откажитесь от употребления алкоголя за рулем. Садясь за руль в нетрезвом виде, вы рискуете не только своей безопасностью, но и жизнью, и здоровью других участников дорожного движения, – резюмировали в ведомстве.

Ранее мы писали, что после апелляции прокуратуры суд ужесточил наказание жителю Алтайского края, который сел пьяным за руль и сбил двоих человек. Под колесами автомобиля оказались двое мужчин. Один из них пошел в аптеку за лекарством для своего ребенка и погиб на месте. Здоровью второго пострадавшего был причинен тяжкий вред здоровью.

Добавим, что в прошлом году в УК РФ и КоАП внесли поправки, которые позволяют конфисковать автомобиль виннового.

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