Сходит лед и просыпаются медведи: на озере Телецком наступает весна

Телецкое озеро весной. Фото - Роман Воробьёв и Татьяна Клименко Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

И без того редко замерзающее (полностью) Телецкое озеро начало освобождаться ото льда, а вместе с тем стали просыпаться обитатели заповедника. О том, как это происходит, рассказали его сотрудники.

В Алтайском биосферном заповеднике подтверждают, что, несмотря на некоторое похолодание, которое волнообразно приходило за последнее время в регион, Телецкое озеро продолжает освобождать свою гладь от ледяных оков. За этим фантастически красивым процессом наблюдали сотрудники заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко.

– Процесс разрушения ледяного покрова начинается образованием промоин и пропарин в устьях рек и у отвесных мысов южной и восточной экспозиции. Перед началом подвижки льда промоины у главных мысов Телецкого озера достигают 200-700 метров длины. Процесс вскрытия озера происходит по участкам и обычно в последовательности, обратной замерзанию, - рассказывают в заповеднике.

Телецкое озеро весной. Фото - Роман Воробьёв и Татьяна Клименко Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Несмотря на достаточно сильные морозы и тот факт, что к февралю акватория в районе села Яйлю и немного дальше нее покрылась тонким льдом, полностью «Золотое озеро» так и не замерзло, что еще раз подтверждает – здесь это крайне редкое явление.

А уже в марте кромка льда начала сдвигалась обратно. В начале апреля она пересекла самое узкое место озера (мыс Ажи), и продолжила отступать в сторону Артыбаша по широтной части.

Телецкое озеро весной. Фото - Роман Воробьёв и Татьяна Клименко

Буквально на несколько дней уже раскрошенный лед продержался у мыса Кумзир, а уже сейчас отходит дальше к кордону Байгазан. Периодически сильным ветром дрейфующие льдины выносит дальше к центру озера.

Вскрытие льда продолжится примерно до конца мая.

Тем временем становятся отчетливо видны следы обитателей биосферного заповедника. Уже встречались не только следы медведя, но и лично медведица с тремя малышами, стада маралов прогуливаются по склонам, косули.

Медведя сотрудники заповедника Игорь и Лия Светлояр встретили на кордоне Байгазан.

– Медведь был встречен на высоте 400 метров выше уровня Телецкого озера. Зверь скрылся, оставив на память четкие отпечатки следов на еще не растаявшем снеге. Первого медведя в Алтайском заповеднике встретили еще 17 марта, после этого медведей также наблюдали в окрестностях кордонов Беле и Караташ, - добавляют они.

Медведь. Фото: Лия Светлояр Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Кроме того, постепенно начинают прилетать птицы на гнездование, на склонах, освободившихся от снега, появляются первоцветы. Природа дает понять, что пришла не календарная, а самая настоящая весна. Причем как отмечают специалисты, в этом году многие первоцветы распустились раньше средних многолетних значений.

Первоцветы. Фото: Лия Светлояр Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

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