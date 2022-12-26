Алтайский нарколог рассказал, как и сколько алкоголя можно выпить в Новый год

Периодически выпивают 90% взрослых Фото: Олег УКЛАДОВ

За новогодним столом многие стараются выпить как можно больше, а потом мучаются от похмелья. О том, как провести праздники без печальных последствий и какие нормы употребления алкоголя существуют, на пресс-конференции рассказал Андрей Иванов, главный психиатр-нарколог минздрава региона.

– Самая безопасная доза алкоголя – нулевая, но это идеал, к которому мы, наверное, придем еще достаточно нескоро. 90% взрослого населения употребляет алкоголь с разной частотой, – отметил нарколог.

Примерно 30% мужчин и 15% женщин трудоспособного возраста выпивают в дозах, которые вредят здоровью. 50% употребляющих алкоголь за новогодним столом на следующий день испытывают похмельный синдром – выраженный психический и физический дискомфорт.

– Это говорит о том, что они превысили индивидуальную дозу алкоголя и выпили больше, чем им положено, чтобы потом чувствовать себя удовлетворительно, – сказал Андрей Иванов.

Что касается допустимых норм алкоголя, то проводились научные исследования и есть четкие рекомендации экспертов, как отечественных, так и представителей Всемирной организации здравоохранения. Эти дозы не очень велики:

– Крепкие спиртные напитки 40 градусов (водка, коньяк) – до 150 граммов,

– Сухое вино и шампанское – 200-250 граммов,

– Некрепкое пиво – от 0,5 до 1 литра,

– Это те дозы, которые не принесут особого вреда организму. При правильном употреблении не дадут большой нагрузки, – подчеркнул эксперт.

По его словам, алкоголь в таком количестве нужно выпивать не сразу, а постепенно. В идеале следует выбрать один напиток, например, сухое вино, и остановиться на нем, не злоупотребляя другими.

Кроме того, не нужно запивать алкоголь сладкой газировкой, потому что это укоряет всасываемость и усиливает постинтоксикационный синдром на следующий день. Также не рекомендуется закусывать конфетами, шоколадками и продуктами, богатыми глюкозой. Причина в том, что сахар и алкоголь конкурируют в метаболизме. Продукты полураспада в таком случае задерживаются в организме и также усиливают похмелье.

– Каждый должен относиться к Новому году как к карнавалу и не увлекаться горячительными напитками. Следует почаще выходить из-за стола петь и танцевать, водить хороводы, если позволит погода, прогуляться на улице. Как правило большая компания собирается в небольшом помещении. Не стоит там курить, чаще проветривать и быть в движении во время праздника, – резюмировал Андрей Иванов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайские эксперты выяснили, во сколько жителям региона обойдется главный новогодний салат

Они представили индекс оливье (подробнее)