На Змеиногорском тракте в Барнауле начинают строить новую развязку

Работы продолжаются Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле занимаются подготовкой к возведению трехуровневой развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. Масштабные работы, которые обойдутся в 2,9 млрд рублей, планируют завершить до конца 20204 года, пишет минтранс Алтайского края.

На участке уже снесли нежилое помещение, рабочие занимаются расчисткой территории для устройства опор металлического моста. Также согласовали начальную схему организации дорожного движения. При строительстве будут действовать три схемы, которые помогут избежать пробок.

- Волнения о транспортном коллапсе, который здесь наступит, не подтверждаются. Мы сейчас транспортные схемы моделируем с техническим университетом. Если где-то увидим, что будут заторовые ситуации, то скоординируем работу светофора, который сейчас работает, - подчеркнул Евгений Строганов, заместитель начальника Алтайавтодора по строительству, качеству и техническим вопросам.

Специалисты выполняют контрольное бурение под опорами будущего путепровода, проводят подготовительные мероприятия по вырубке деревьев и кустарников. Совсем скоро приступят к переустройству инженерных коммуникаций, высоковольтных линий, напорной канализации и сетей электричества. При этом параллельно займутся и опорами.

Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метров. На выезде из краевой столицы построят подземный тоннель 410 метров.

Строительство нового путепровода позволит разгрузить транспортный узел. После возведения развязки интенсивность движения автомобилей возрастет с 20 до 62 тысяч. Кроме того, путепровод обеспечит беспрепятственное сообщение разных районов краевой столицы и высокий трафик между федеральными дорогами А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан» и Р-256 «Чуйский тракт».

Строительство многоуровневой развязки планируют завершить до конца 2024 года.

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