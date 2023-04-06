ЖК "Вечера" с авторской архитектурой начали строить рядом с барнаульской мэрией

Проект ЖК "Вечера". Фото: Застройщик ООО СЗ "НВ"

"Вечера" – такое символичное название получил новый жилой комплекс на улице Гоголя 52 в Барнауле. По словам застройщика, особенность нового проекта заключается не только в его названии. Каждая блок-секция дома будет особенной, и каждая связана с творчеством великого писателя Николая Васильевича Гоголя. Даже в интерьере холлов, входных групп, в общей атмосфере дома будут отражены мотивы гоголевских повестей. Авторская архитектура дома, выполненная в стиле современной классики, идеально впишется в сложившуюся городскую среду.

Новый дом бизнес-класса на 196 квартир состоит из шести блок-секций разной этажности: от 6 до 10. Технология строительства дома – монолитный каркас с заполнение стен и перегородок кирпичом. Кирпичные стены и своя газовая котельная обеспечат жильцам гарантированное тепло в зимнее время и экономию на оплате за отопление и горячую воду.

Для собственников спроектирован удобный и безопасный подземный паркинг на 77 машино-мест. Также предусмотрена гостевая парковка для автомобилей вдоль прилегающих улиц и проездов.

Территория комплекса предусматривает безопасную детскую площадку и спортивную зону. Отсутствие автомобилей во внутреннем закрытом дворе сделает безопасными прогулки детей и увеличит полезную площадь жилого комплекса.

Развитая инфраструктура, окружающая новый дом будет большим преимуществом для будущих жильцов: гастрономический центр "Старый базар", рестораны и кафе, торговые центры, концертный зал "Сибирь", театр кукол "Сказка". Прогулочная аллея на проспекте Ленина и Мало-Тобольской сделают любой вечерний променад в удовольствие. А детские сады, школы, университеты и медицинские учреждения обеспечат потребности жителей в социальной инфраструктуре.

Проект ЖК "Вечера". Фото: Застройщик ООО СЗ "НВ"

Также в пешей доступности – четыре сквера, четыре музея, парк Центрального района, планетарий, стадион "Динамо", филармония, остановки всех видов транспорта и множество памятников архитектуры – купеческих особняков. А рядом с новым ЖК находится городская мэрия.

Подробную информацию о жилом комплексе "Вечера" можно узнать у специалистов отдела продаж по номеру телефона:

+7 (3852) 50-60-10

или на сайте vecheradom.ru

Застройщик ООО СЗ "НВ", с документацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф .

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