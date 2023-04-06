Когда отключат отопление в Барнауле 2023: даты завершения отопительного сезона

В ближайшие пару недель отключение тепла не предвидится Фото: Олег УКЛАДОВ

Отключение отопления в городе – это такая же важная и интересующая всех вещь, как и его подключение. Особенно животрепещущая тема этой зимы, поскольку счета жители Барнаула в последние месяцы получали баснословные. Когда же уже население сможет вздохнуть с облегчением? «Комсомолка» решила узнать, когда отключат отопление в Барнауле в 2023 году?

– Традиционно решение об окончании осенне-зимнего периода принимается только в том случае, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток держится на отметке не ниже +8°С, - поясняют в Сибирской генерирующей компании.

Как правило, отключение отопления в Барнауле приходится на конец апреля – начало мая. Так в прошлом, 2022 году, его произвели 4 мая. К тому моменту апрель уже бил все температурные рекорды: днем столбик термометра поднимался до отметки +24, так что это было более чем оправданное решение. Его, кстати, принимают власти города и потом уже дают «отмашку» энергетикам.

Последние, к слову, еще не назвали примерную дату окончания отопительного сезона этого года, но уже приступили к замене сетей. На днях специалисты компании вышли на свой первый объект. Он располагается на улице Энтузиастов в районе главного входа в парк «Лесная сказка».

– Заменим 310 метров трубопровода диаметром 700 миллиметров. Это магистральная тепловая сеть, к которой подключено 43,5 тысяч барнаульцев, - сообщили в СГК.

В компании обещают, что длительного отключения горячей воды и отопления не допустят. Пока это еще актуально, так как прогноз на ближайшее время не радует высокими температурами.

– Такие меры будут краткосрочными: на старте работ, для вывода участка, и в завершении, для его ввода в эксплуатацию. Все технические работы и благоустройство планируется завершить к 1 июня, - также добавили энергетики.

В целом, согласно долгосрочным прогнозам портала gismeteo.ru, апрель в этом году не повторит рекорды 2022-го. А соответственно, отключение отопления, вероятнее всего также произойдет в начале мая.

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