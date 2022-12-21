Глава алтайского минздрава объяснил, почему в регионе остановили вакцинацию против гриппа

Число заболевших продолжает расти Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжает расти число заболевших ОРВИ, однако прививочную кампанию против гриппа остановили. О причинах этого на пресс-конференции рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Глава алтайского минздрава подчеркнул, что иммунная прослойка от гриппа, в отличии от коронавируса, формировалась годами. В 2022 году нужно было привить около 60% населения Алтайского края. Уровень охвата составил 45% – более миллиона человек. Большая часть людей прошла вакцинацию бесплатно в рамках национального календаря прививок, а около 1100 человек – платно.

– Эпидемия случилась раньше, чем в периоды предыдущих лет – февраль-март, январь-февраль. Принято решение, что в России в целом продолжать вакцинацию от гриппа нецелесообразно. Тот иммунитет, который сформирован как предыдущими периодами, так и вакцинаций на сегодняшний день, должен способствовать минимальным значениям тяжелого течения гриппа у людей, – заявил Дмитрий Попов.

Министр добавил, что в регионе проводят экспресс-тесты на грипп на скорой помощи и в стационарах, если в приемный покой обращаются люди с признаками пневмонии.

– Такое количество исследований на грипп не выполнялось даже в пандемийный 2009 год, – отметил Дмитрий Попов.

Ранее мы писали, что в Алтайском крае циркулирует пандемийный штамм H1N1 2009 года. Всего за 4 недели (с 21 ноября по 18 декабря) выявили 31 вирус гриппа (А(Н1N1)09 – 30, вирус гриппа В – 1), все заболевшие не были привиты. Кроме того, продолжается циркуляция вирусов негриппозной этиологии (риновирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа, РС-вирусная инфекция, метапневмовирус).

В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме. По последним данным, всего в регионе госпитализировали в инфекционные отделения 85 человек. На искусственной вентиляции легких – один житель края.

При первых признаках заболевания жителей и гостей региона призывают обращаться за медицинской помощью, а не заниматься самолечением.

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