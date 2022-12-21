Новогоднюю Алису в Зазеркалье показали в Барнауле

«Алиса в Зазеркалье» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском краевом театре драмы 21 декабря состоится премьера новогоднего спектакля для школьников «Алиса в Зазеркалье». Она пройдет в рамках официального открытия Губернаторской елки. Правда, уже пару дней постановка радует ребятишек.

– Это традиционное мероприятие для детей в преддверии Нового года, которое, наконец, вернулось в праздничное расписание в полном формате. Детей ждет и спектакль на большой сцене, и интерактивная интермедия до спектакля в фойе, - рассказывают в театре.

«Алиса в Зазеркалье» Фото: Олег УКЛАДОВ

Труппа уже готова дарить школьникам новогоднее настроение: здесь установили елку, рядом с которой юные зрители обязательно могут встретить главных зимних волшебников – Деда Мороза и его внучку Снегурочку.

«Алиса в Зазеркалье» - спектакль по легендарному бестселлеру всей времен и народов. Идейный вдохновитель постановки – режиссер Дмитрий Огородников. Минувшей осенью он был номинирован на «Золотую маску» за спектакль малой формы, который поставил в городе Губаха (Пермский край). Барнаулу же он известен по работе на экспериментальной сцене драмтеатра – там показывают его работу «Дни нашей жизни».

«Алиса в Зазеркалье» Фото: Олег УКЛАДОВ

– Спектакль представляет собой картину безудержной детской фантазии маленькой девочки, сотканную из воспоминаний и снов, шахматной игры и сказочных героев, - говорят в драмтеатре. – Буйство ярких красок и игра с формами отличает сценографию будущего спектакля.

В спектакле задействованы 17 артистов, но при этом они исполнят почти 30 разных ролей! Кроме того, в качестве музыкального сопровождения используют хор.

«Алиса в Зазеркалье» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алису в Зазеркалье» смогут увидеть более 12 тысяч детей из 15 районов и трех городов края. Кроме того, приглашения на представления получили воспитанники учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также воспитанники центров помощи детям и дети служащих воинских частей.

Кстати, в эту субботу, 24 декабря, специально к зимней премьере пройдет акция посткроссинг. Гости театра смогут бесплатно отправить новогодние открытки по всей России. Их дизайн разработали в театре. Для ребят заготовили тысячу почтовых бланков. С 10 утра до 13.00 их можно будет получить в специально пункте, тут же подписать и передать на доставку.

«Алиса в Зазеркалье» Фото: Олег УКЛАДОВ

– Наши зрители смогут поделиться эмоциями и отправить своим родным и близким эксклюзивные открытки на память с премьеры новогодней постановки, - говорит директор театра Любовь Березина.

Спектакль «Алиса в Зазеркалье» можно увидеть с 21 по 31 декабря и со 2 по 8 января. Наличие билетов уточняйте в кассе.

«Алиса в Зазеркалье» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алиса в Зазеркалье» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алиса в Зазеркалье» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алиса в Зазеркалье» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алиса в Зазеркалье» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алиса в Зазеркалье» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алиса в Зазеркалье» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алиса в Зазеркалье» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алиса в Зазеркалье» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алиса в Зазеркалье» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алиса в Зазеркалье» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алиса в Зазеркалье» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алиса в Зазеркалье» Фото: Олег УКЛАДОВ

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