В Алтайском крае сердечники могут бесплатно получить лекарства

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К 2030 году средняя продолжительность жизни россиян должна составить 78 лет. Об этом во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в июле 2022 года напомнил президент Владимир Путин. Однако с 2019-го по 2021 год продолжительность жизни сократилась на три года: с 73 до 70 лет [1]. Это значит, что для системы здравоохранения сегодня стоит задача не только вернуть показатели к допандемийному уровню, но и достичь ранее установленных целей и добиться роста.

Основная угроза

Основной угрозой для жизни россиян являются сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). В общей структуре смертности они составляют около 40 (!) процентов [2]. В 2021 году от инфаркта миокарда и других ССЗ погибло 934 тыс. человек [2].

Отметим, что значительная часть случаев сердечно-сосудистой смертности – следствие развития хронических заболеваний. Например, диагноз «Хроническая сердечная недостаточность» фигурировал у 92% больных, госпитализированных в кардиологические отделения [3].

Бесплатные лекарства

К счастью, своевременное обращение за медицинской помощью и лечение могут способствовать восстановлению пациента. Однако после восстановления не стоит забывать о дальнейшей лекарственной терапии и профилактике декомпенсаций (так врачи называют обострения хронических заболеваний и состояний). И здесь на помощь приходит государство, которое обеспечивает пациентов бесплатными лекарственными препаратами.

С 2020 года в России действует федеральная программа, в рамках которой пациенты, перенесшие острые сердечно-сосудистые события, включая инфаркт и инсульт, в течение двух лет могут получать льготные лекарства. В 2020 году в России по этой программе препаратами обеспечили 450 тысяч больных, в 2021 году – уже более 612 тысяч [4].

В 2022 году Министерство здравоохранения расширило перечень препаратов, которые можно получить в рамках программы льготного лекарственного обеспечения.

- «Кардиопакет» расширился с 23 препаратов до 31. Восемь новых препаратов предназначены для лечения различных осложнений, включая хроническую сердечную недостаточность, которые могут развиться у пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания. В список включены инновационные препараты, которые влияют на продолжительность и качество жизни, предотвращают преждевременную смерть, - сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

Таким образом, расширение списка – еще один шаг к увеличению общей средней продолжительности жизни до тех самых 78 лет.

Льготные препараты для жителей Алтая

В Алтайском крае в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» создана система учета граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также тех, кому были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием. Сейчас в регистре состоят 11 683 пациента.

- При выписке из кардиологических отделений Краевой клинической больницы и кардиодиспансера пациенты получают рецепты на лекарственные препараты базовой терапии и набор препаратов по ним на курс лечения до 6 месяцев. В течение трех дней после выписки из стационара пациенты обращаются в поликлинику к участковому терапевту для постановки на диспансерное наблюдение. У терапевта уже есть информация о состоянии здоровья человека. Для профилактики повторных сердечно-сосудистых событий пациенты обеспечиваются льготными лекарственными препаратами в течение двух лет, - поясняют в Минздраве Алтайского края.

По данным регионального министерства, за 11 месяцев 2022 года препараты получили 14 120 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями по 103 589 рецептам на сумму 212,2 млн. рублей.

Многое зависит от пациента

Важно помнить, что просто получить препараты недостаточно – необходимо регулярно их принимать в соответствии с назначениями врача. На практике же распространены случаи, когда пациенты бросают пить препараты через 2-3 месяца. Это значительно увеличивает риск повторного инфаркта или инсульта.

Чтобы донести до каждого пациента важность приверженности пациентов лечению, летом 2022 год Всероссийский союз пациентов и Российское кардиологическое общество запустили кампанию #ЧтобыЖитьДолго. Ее цель — рассказать не только о сердечно-сосудистых заболевания, их рисках, диагностике, лечении и профилактике, но также о правах и обязанностях пациента при получении медпомощи.

Мнение кардиолога

Врач-кардиолог Анатолий Старков подтверждает, что отказ от терапии, в частности, после инфаркта, грозит рецидивом.

- На какое-то время после лечения давление стабилизируется. И это очень опасное состояние, потому что складывается ощущение, что все страхи и ужасы позади. На самом деле, организм сосредоточился на решении проблемы, ситуация по цифрам давления нормализовалась, но патологический процесс никуда не уходит.

Что касается общих рекомендаций для сердечников, то специалист советует строго придерживаться лекарственной терапии, диеты, контролировать давление, нормализовать сон. И обязательно гулять на свежем воздухе с палками («шведская ходьба»).

- Заменить прогулки на воздухе никакие тренажеры не смогут. Если нет противопоказаний, начинать нужно с 3-4 раз в неделю. Постепенно длительность одной прогулки довести до 6,5 км и плавно перейти на ежедневные прогулки во второй половине дня. Скорость человек определяет сам. Обязательны палки и удобная обувь, зимой – ледоходы (резинки с шипами на подошву). Температура для прогулок должна быть не ниже минус 15 градусов, – говорит доктор.

И каждому больному нужно свыкнуться с мыслью о том, что прием препаратов для него – пожизненный. Поскольку курсового лечения той же гипертонии или атеросклероза, по словам кардиолога, в настоящее время не существует. Давайте правильно лечиться, вести активный образ жизни и жить долго!

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2. Естественное движение населения Российской Федерации за 2021 год. 2022. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/EDN_2021.xlsx (Дата обращения 18.12.2022)

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4. Роль болезней системы кровообращения в увеличении ожидаемой продолжительности жизни. Доклад заместителя Министра здравоохранения РФ Е.Г. Камкина на коллегия по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Министерстве Здравоохранения РФ, 25 мая 2022 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minzdrav.gov.ru/news/2022/05/27/18783-zamestitel-ministra-evgeniy-kamkin-o-merah-po-borbe-s-serdechno-sosudistymi-zabolevaniyami-v-rf (Дата обращения 08.12.2022)

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Номер одобрения: RU-15359

Дата одобрения: 19.12.2022

Дата истечения: 19.12.2023