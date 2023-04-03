На Алтае прошел турнир по греко-римской борьбе с полувековой историей

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя СССР Ивана Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

В минувшие выходные, 1 и 2 апреля, в Алтайском крае прошел уже 52-й по счету турнир по греко-римской борьбе памяти Героя СССР Ивана Григорьева.

По сложившейся годами традиции, соревнования принял большой зал новоалтайского спортивного комплекса «Алтайвагон». Участниками 52-го Всероссийского турнира памяти Героя СССР Ивана Ивановича Григорьева стали больше 150 ребят в возрасте до 18 лет. Это спортсмены из Алтайского края, Омской, Томской, Новосибирской и Тюменской областей, соседней Республики Алтай, Якутии, Москвы, Красноярского края и других регионов. Как показывает практика, несмотря на годы и внушительную историю турнира, интерес к нему не угасает. Каждый раз организаторы видят стабильное количество заявок. Это не может не радовать. В общей сложности на турнире было разыграно 12 комплектов наград в весовых категориях от 42 до 120 кг.

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя СССР Ивана Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

Начались соревнования с традиционного возложения гирлянды к памятнику Ивана Григорьева. В этом году этой чести были удостоены воспитанники военно-патриотического клуба «Русич». С приветственным словом выступил глава Новоалтайска Владимир Бодунов. Кроме того, среди почетных гостей оказался Заслуженный тренер России Юрий Казаков. Он был в числе основателей турнира Григорьева.

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя СССР Ивана Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

Среди победителей соревнований оказалось немало представителей Алтайского края: Кирилл Мордовин взял «золото» в категории 42 кг, Юрий Середин показал лучший результат среди юношей в весовой категории 55 кг, Станислав Заковряшин поднялся на первую ступень пьедестала в категории 92 кг, а Роман Демин первенствовал среди участков категории 110 кг.

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя СССР Ивана Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

Справка КП

Иван Иванович Григорьев (1922−1945) - летчик-штурмовик, Герой Советского Союза.

Родился в селе Контошино Косихинского района, но все детство провел в Новоалтайске. В апреле 1943 года после окончания барнаульского летного училища получил назначение в действующую армию.

К марту 1945 года старший лейтенант Иван Григорьев уже совершил 155 боевых вылетов и сбил пять вражеских самолетов, уничтожил 14 танков, 12 самоходных орудий, 48 автомашин, пять складов с боеприпасами и горючим.

Свою гибель он также встретил в небе: 8 мая 1945 года его самолет сбили под городом Ченстохова в Польше.

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя СССР Ивана Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя СССР Ивана Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя СССР Ивана Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя СССР Ивана Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя СССР Ивана Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя СССР Ивана Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя СССР Ивана Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя СССР Ивана Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя СССР Ивана Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя СССР Ивана Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя СССР Ивана Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя СССР Ивана Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя СССР Ивана Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя СССР Ивана Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя СССР Ивана Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя СССР Ивана Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя СССР Ивана Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя СССР Ивана Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя СССР Ивана Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя СССР Ивана Григорьева Фото: Олег УКЛАДОВ

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