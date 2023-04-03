Почему «слетают» Госуслуги и как с этим бороться: специалист рассказал о проблемных записях к врачу

Специалисты признаются, что порой портал работает некорректно, но этими проблемами занимаются. Скриншот сайта Госуслуги

Жители Алтайского края стали жаловаться, что не могут записаться к врачам через Госуслуги. В системе не обнаруживается больница или данные полиса. Хотя раньше было все в порядке. О том, как решаются «наболевшие» проблемы в эфире радио «КП-Барнаул» (106.8 FM) рассказал директор Алтайского краевого медицинского информационно-аналитического центра Виталий Азанов.

Хотели как лучше

На днях в редакцию издания поступило обращение от жительницы Барнаула, которая пыталась дистанционно через портал записаться на прием к врачу. Однако сервис выдал ошибку и не смог идентифицировать ее медицинский полис и определить поликлинику, к которой она прикреплена. После многочисленных попыток пациентка была вынуждена обратиться напрямую в регистратуру.

– Такие обращения мы действительно получаем. Не скажу, что это тысячи, но они есть, - подтверждает гость студии.

По словам специалиста, сбой произошел в результате того, что минздрав РФ и минцифры РФ решили подгрузить к Госуслугам базу данных ОМС, чтобы при записи к врачам пользователи каждый раз не вводили данные своих полисов. Хотели как лучше, а получилась по итогу не совсем корректная работа. По статистике, чаще всего с проблемами сталкиваются женщины. Дело в том, что зачастую выходя замуж или, наоборот, после развода они меняют (возвращают) фамилию, а в базе данных системы ОМС остается старая информация.

– Возникает закономерный вопрос: почему мы не можем взять данные из ЗАГСов? В нашей законодательной базе есть некоторые ограничения, когда данные относятся к особой категории и пока не «перезаливаются» автоматически, - продолжает собеседник.

Федеральный минздрав в курсе ситуации и пытается решить ее. Если вы столкнулись с похожей проблемой, то Виталий Азанов рекомендует воспользоваться кнопкой «Пожаловаться» прямо на портале «Госуслуг».

- С начала года таких обращений к нам поступило около 900. Жалуются как раз из-за невозможности записаться: не обнаруживаются больницы, данные полиса. Но это временное явление. Сервис наладится и ситуация уйдет. Уже сейчас она улучшается, - говорит специалист.

К сожалению, пока не решен вопрос с записью к некоторым узким специалистам, направление к которым выдает терапевт. Так что пока придется по старинке – стоять в очереди в регистратуру. Возможно, в перспективе как-то получится урегулировать этот момент. Но есть и другая причина, по которой нельзя самостоятельно записаться, например, к тому же эндокринологу или на обследование МРТ: были случаи, когда люди злоупотребляли посещениями и поэтому функцию убрали с Госуслуг.

Единичный случай

Еще одна проблема, с которой сталкиваются пользователи портала – невозможно отменить уже сделанную запись. В этом случае им приходится напрямую обращаться в поликлинику. По заверениям Виталия Азанова, это редкий случай и если такое происходит, то также можно воспользоваться функцией «Пожаловаться».

- Есть такая служба – «122». Звонки обрабатывают операторы. Не обязательно знать, к какой поликлинике вы прикреплены или ее номер телефона. Там вас могут записать на прием или вызвать врача на дом, - подчеркивает гость студии.

Кстати, по этому же номеру можно оставить жалобу и она будет обработана.

Мое здоровье

Новый сервис, который появился на Госуслугах недавно – это раздел «Мое здоровье». Там есть функция управления полисом ОМС.

- Ситуации бывают разные: кто-то приехал из другого региона, у кого-то ликвидирована страховая компания. Прямо в рамках одной страницы можно подать заявку на смену страховой. Даже не надо никуда ходить. Здесь же можно сменить регион жительства, прикрепиться к поликлинике, - объясняет директор Алтайского краевого медицинского информационно-аналитического центра.

Но стоит напомнить, что сменить поликлинику можно только один раз в год или при смене прописки. В редких случаях медицинское учреждение может отказать в переводе (если она переполнена).

Мой рецепт

Недавно было запущено новое приложение для сматфонов, которое работает и на Android и на iOS – «Мой рецепт». Но данный сервис предназначен только для пациентов, получающих льготные рецепты.

- В прошлом году было выдано 1 млн 700 тысяч льготных рецептов. Речь идет о пациентах, имеющих хронические неинфекционные заболевания: сердечные, неврологические и т.д., - поясняет Виталий Азанов.

Чтобы начать пользоваться этим приложением, необходимо найти его в онлайн-магазине, скачать и установить. Но главное условие – чтобы оно начало работать, надо подписать согласие у своего лечащего врача. После этого приложение станет активным и с его помощью можно по карте отслеживать, где есть нужный препарат и, показав в аптеке QR-код, без проблем его получить.