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Общество3 апреля 2023 6:20

Почему «слетают» Госуслуги и как с этим бороться: специалист рассказал о проблемных записях к врачу

Жители Алтайского края столкнулись с проблемой блокировки полисов ОМС и отсутствия узких специалистов
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Специалисты признаются, что порой портал работает некорректно, но этими проблемами занимаются. Скриншот сайта Госуслуги

Специалисты признаются, что порой портал работает некорректно, но этими проблемами занимаются. Скриншот сайта Госуслуги

Жители Алтайского края стали жаловаться, что не могут записаться к врачам через Госуслуги. В системе не обнаруживается больница или данные полиса. Хотя раньше было все в порядке. О том, как решаются «наболевшие» проблемы в эфире радио «КП-Барнаул» (106.8 FM) рассказал директор Алтайского краевого медицинского информационно-аналитического центра Виталий Азанов.

Хотели как лучше

На днях в редакцию издания поступило обращение от жительницы Барнаула, которая пыталась дистанционно через портал записаться на прием к врачу. Однако сервис выдал ошибку и не смог идентифицировать ее медицинский полис и определить поликлинику, к которой она прикреплена. После многочисленных попыток пациентка была вынуждена обратиться напрямую в регистратуру.

– Такие обращения мы действительно получаем. Не скажу, что это тысячи, но они есть, - подтверждает гость студии.

По словам специалиста, сбой произошел в результате того, что минздрав РФ и минцифры РФ решили подгрузить к Госуслугам базу данных ОМС, чтобы при записи к врачам пользователи каждый раз не вводили данные своих полисов. Хотели как лучше, а получилась по итогу не совсем корректная работа. По статистике, чаще всего с проблемами сталкиваются женщины. Дело в том, что зачастую выходя замуж или, наоборот, после развода они меняют (возвращают) фамилию, а в базе данных системы ОМС остается старая информация.

– Возникает закономерный вопрос: почему мы не можем взять данные из ЗАГСов? В нашей законодательной базе есть некоторые ограничения, когда данные относятся к особой категории и пока не «перезаливаются» автоматически, - продолжает собеседник.

Федеральный минздрав в курсе ситуации и пытается решить ее. Если вы столкнулись с похожей проблемой, то Виталий Азанов рекомендует воспользоваться кнопкой «Пожаловаться» прямо на портале «Госуслуг».

- С начала года таких обращений к нам поступило около 900. Жалуются как раз из-за невозможности записаться: не обнаруживаются больницы, данные полиса. Но это временное явление. Сервис наладится и ситуация уйдет. Уже сейчас она улучшается, - говорит специалист.

К сожалению, пока не решен вопрос с записью к некоторым узким специалистам, направление к которым выдает терапевт. Так что пока придется по старинке – стоять в очереди в регистратуру. Возможно, в перспективе как-то получится урегулировать этот момент. Но есть и другая причина, по которой нельзя самостоятельно записаться, например, к тому же эндокринологу или на обследование МРТ: были случаи, когда люди злоупотребляли посещениями и поэтому функцию убрали с Госуслуг.

Единичный случай

Еще одна проблема, с которой сталкиваются пользователи портала – невозможно отменить уже сделанную запись. В этом случае им приходится напрямую обращаться в поликлинику. По заверениям Виталия Азанова, это редкий случай и если такое происходит, то также можно воспользоваться функцией «Пожаловаться».

- Есть такая служба – «122». Звонки обрабатывают операторы. Не обязательно знать, к какой поликлинике вы прикреплены или ее номер телефона. Там вас могут записать на прием или вызвать врача на дом, - подчеркивает гость студии.

Кстати, по этому же номеру можно оставить жалобу и она будет обработана.

Мое здоровье

Новый сервис, который появился на Госуслугах недавно – это раздел «Мое здоровье». Там есть функция управления полисом ОМС.

- Ситуации бывают разные: кто-то приехал из другого региона, у кого-то ликвидирована страховая компания. Прямо в рамках одной страницы можно подать заявку на смену страховой. Даже не надо никуда ходить. Здесь же можно сменить регион жительства, прикрепиться к поликлинике, - объясняет директор Алтайского краевого медицинского информационно-аналитического центра.

Но стоит напомнить, что сменить поликлинику можно только один раз в год или при смене прописки. В редких случаях медицинское учреждение может отказать в переводе (если она переполнена).

Мой рецепт

Недавно было запущено новое приложение для сматфонов, которое работает и на Android и на iOS – «Мой рецепт». Но данный сервис предназначен только для пациентов, получающих льготные рецепты.

- В прошлом году было выдано 1 млн 700 тысяч льготных рецептов. Речь идет о пациентах, имеющих хронические неинфекционные заболевания: сердечные, неврологические и т.д., - поясняет Виталий Азанов.

Чтобы начать пользоваться этим приложением, необходимо найти его в онлайн-магазине, скачать и установить. Но главное условие – чтобы оно начало работать, надо подписать согласие у своего лечащего врача. После этого приложение станет активным и с его помощью можно по карте отслеживать, где есть нужный препарат и, показав в аптеке QR-код, без проблем его получить.

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