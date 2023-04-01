На Алтае ревнивец гвоздодером убил мать четверых детей

Тело погибшей жены муж сбросил в уличный туалет. Фото: СУСК РФ по Республике Алтай

6 июня 2022 года в селе Каракокша Чойского района Республики Алтай произошла семейная драма в которой погибла мать четверых детей.

В тот день 35-летняя женщина пришла, как посчитал ее 43-летний супруг, слишком поздно – около десяти вечера. У него случился приступ ревности и он напал на любимую женщину с гвоздодером.

– Он нанес потерпевшей не менее восьми ударов в область головы, а также не менее двух ударов ножом в область спины. От полученных телесных повреждений 35-летная женщина скончалась на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Когда пелена сошла и мужчина понял, что натворил, он попытался скрыть преступление: тело вынес на улицу и сбросил в туалет, дома тщательно вымыл пол и гвоздодер с ножом. Перед окружающими он никак себя не проявлял. Только пропажу женщины заметили ее близкие. Тревогу поднял один хороший знакомый. Об был обеспокоен тем, что погибшая не отвечает на звонки и не появляется в селе.

После принятого заявления следователи и криминалисты нагрянули в дом потерпевшей. При помощи специальной техники они обнаружили размытые следы вещества биологического происхождения, по всем признакам похожего на кровь. В свете ультрафиолетовой лампы она дает свечение, которое сложно спутать. Аналогично «подсветились» гвоздодер и нож. Когда следователи начали расспрашивать супруга, он начал уходить от ответов, путался в показаниях, а потом все же сознался в убийстве и показал, куда спрятал тело жены.

Суд назначил ему 8 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Апелляционным определением Верховного Суда Республики Алтай решение оставили без изменения.

У пары осталось четверо несовершеннолетних детей. Самому младшему из них два года, старшему – 17 лет. Их передали под временную опеку близким родственникам.

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