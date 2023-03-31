Почему сосиски вызывают насморк, а аллергия является «криком» помощи от печени

Даже самые обычные продукты могут вызывать аллергии и сопутствующие проблемы: заложенность носа, боли в горле и т.д. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сезон простуд постепенно сходит на нет, однако весна нередко приносит с собой насморк, вызванный вовсе не инфекциями… О том, существуют ли на самом деле сезонные заболевания или это не больше, чем миф, в эфире радио «КП-Барнаул» (106.8 FM) рассказал главный врач Алтайского лор-центра Евгений Тимошенский.

«Чистка» печени

- Весеннюю простуду мы часто путаем с сезонной аллергией, при которой появляется насморк, ведь в этот период начинается цветение деревьев и травы и т.д., - уверяет специалист.

Если вы реагируете на это, то, к примеру, за неделю до цветения березы, следует начинать принимать препараты, которые снимают аллергию – топические стероиды в нос и антигистаминные внутрь. Это поможет пережить сезон цветения без особых трудностей.

- Многие в этот период начинают промывать нос, считая это хорошей профилактикой. Но это миф. Наш нос – это не какая-то труба, которую нужно отмывать. Нос – это сито с множеством дырочек. Поэтому при введении сильной струи воды (морской или обычной) в пазухи попадает грязная вода. Как результат – у человека начинается гайморит, - заключается Евгений Тимошенский.

Кстати, что интересно, многие даже не знают, почему и откуда у них возникает аллергия. На самом деле, как объясняет специалист, это заболевание может стать своеобразным сигналом для того, чтобы проверить работу печени. Ведь это именно тот орган, который таким образом дает знать, что ему плохо.

- Наша печень до определенного времени, до определенного уровня повреждения абсолютно не болит. Мы ее вообще не чувствуем и не знаем, что она причастна к появлению аллергии. А она просто не может переработать какой-то аллерген и выдает на него такую реакцию, - поясняет доктор.

Поэтому во многих странах уже давно используют объединенную терапию: подбирают лекарства от аллергии и добавляют препараты для улучшения функций печени. Но ни в коем случае нельзя заниматься самолечением – так вы только сделаете хуже.

- Чистка печени – это удар по печени. Она может воспалиться, начнется холецистит, пойдут камни из желчных ходов. В итоге может дойти до того, что придется вырезать желчный пузырь, - предостерегает Тимошенский. – Поэтому лучше всего сходить к специалисту, обследоваться и пролечиться так, как это необходимо организму.

А вот полностью вылечить аллергию довольно сложно. Иногда ее могут спровоцировать паразиты, которые поселяются в печени. К примеру, для Алтайского края характерен описторхоз – речная рыба буквально кишит опасными червями. При неправильной или недостаточной обработке, можно легко заразиться. А выявить «чужого» своем организме можно только сдав анализы.

Коронавирус подобен гепатиту

Коронавирус, который пару лет назад разделил нашу жизнь на «до» и «после», тоже нанес достаточно весомый урон организму: кто-то долго восстанавливался после поражения легких, а кто-то месяцами не чувствовал запахов.

- Основа коронавируса – вирус, который очень подобен вирусу гепатита. Если мы переболели коронавирусом, то можно сказать, что мы переболели определенным видом гепатита. Как следствие, печень начинает работать хуже, - продолжает лор-врач.

Евгений Тимошенский до сих пор занимается реабилитацией пациентов после перенесенного заболевания. По его словам, многие столкнулись с тем, что до сих пор не чувствуют запахов, у кого-то появились аллергические реакции, у кого-то нос просто начал хуже дышать.

- У кого-то появилась реакция на резкие запахи, краску, сильные духи, продукты питания, содержащие консерванты или усилители вкуса, - продолжает Евгений Васильевич. – Например, раньше один пациент спокойно ел сосиски, а теперь из-за того, что в них содержатся консерванты, появляется заложенность носа, чихание. Или, например, жидкий дым, он очень ядовит. Все микробы, которые попадают на него, погибают мгновенно, поэтому и та же рыба холодного копчения не портится.

Если съесть такой продукт, то печень неизбежно будет травмирована.

Овсянка для очистки

Но не стоит сильно переживать: печень обладает свойством регенерации. Самый лучший способ восстановить ее – это резко снизить количество употребляемой пищи. Также можно на время отказаться от мясных и жирных продуктов и переключиться на постный режим.

- А еще даже англичане много веков назад заметили, как благотворно на организм влияет обычная овсяная каша, - добавляет специалист.

Так что, добавив в свой рацион немного каши, вы уже запустите механизм восстановления печени. Но не забывайте, что следует выбирать максимально «здоровый» и натуральный продукт: овсянка быстрого приготовления со всевозможными добавками и ароматизаторами в данном контексте будет не просто пустышкой, а возможно даже негативным фактором. Так что покупайте «чистую» овсянку или геркулес.

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