«Лиса вступила в контакт с овцой»: случаи бешенства выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае уже вакцинировали от бешенства более 600 тысяч животных Фото: Олег УКЛАДОВ

В четырех населенных пунктах Алтайского края выявили случаи бешенства. Подробнее о том, кто был источником инфекции и как решают проблему, на пресс-конференции рассказал Владимир Самодуров, начальник управления ветеринарии региона.

– Одно из проблемных заболеваний у нас – бешенство. Я его поставил на первый уровень, потому что им болеют как животные, так и люди. На сегодняшний день в крае мы имеем четыре неблагополучных пункта по данному заболеванию, – пояснил Владимир Самодуров.

Три случая выявили в сельских районах Алтайского края (Чарышском, Волчихинском, Заринском) и еще один в Барнауле. Чаще всего первоисточником заражения становились лисы, от которых затем заражались собаки.

– В одном случае – это мелкий рогатый скот на территории Заринского района, – объяснил начальник управления ветеринарии региона. –Там лиса вступила в контакт с овцой, вследствие чего данное заболевание было выявлено сначала по клиническим признакам, а потом подтверждено лабораторно.

В Алтайском крае уже вакцинировали от бешенства более 600 тысяч животных. Кроме того, в 59 муниципалитетах вместе с представителями охотхозяйств и егерями разложили оральную вакцину возле нор диких животных.

Ранее мы писали, что всего в Алтайском крае с 2019 года по 2022 год зарегистрировали 40 неблагополучных пунктов по бешенству животных (2019 – 20, 2020 – 8, 2021 – 11, 2022 – 1).

Регион находится в окружении активных природных очагов бешенства, поэтому увеличивается риск заболевания во время отдыха на природе, дачных участках, охоты и рыбалки со своими домашними питомцами. Инкубационный период у болезни составляет от 10 дней до 3-4 месяцев, возбудитель может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги).

В региональном управлении Роспотребнадзора добавили, что бешенство характеризуется проявлениями резкого возбуждения двигательных центров, судорогами мышц глотки и дыхательных путей с последующим их параличом, слюнотечением, приводит к энцефаломиелиту и, в конечном итоге, к смерти.

Основным источником инфекции для человека из домашних животных остаются собаки, а из диких – лисы, енотовидные собаки, волки. Кроме того, возможно заражение человека и от кошек, коров, овец, коз, свиней, лошадей, ослов, крыс и других зверей.

Человек может заразиться при укусе больным животным, а также при попадании слюны зверей на раны на кожи или слизистые оболочки. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук.

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