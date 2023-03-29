На Алтае туристка во время экскурсии в горах сломала ногу

Эвакуация пострадавшей Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Вечером во вторник, 28 марта, в Белокурихе туристка отправилась на экскурсию в горы, а обратно ее с переломом эвакуировали спасатели и пожарные.

Сообщение о ЧП поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Белокурихи уже вечером. Звонивший рассказал, что в живописном месте, у скалы «Четыре брата», туристка получила травму и не может самостоятельно передвигаться. Ей требуется помощь спасателей и медиков.

Эвакуация пострадавшей Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

– На место происшествия был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части, пять человек личного состава, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Добравшись до пострадавшей, медики сделали предварительный диагноз – перелом ноги. Женщина оказали первую помощь, переложили на носилки и на руках спустили с горы до автомобиля «скорой».

Эвакуация пострадавшей Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

За последнее время это уже далеко не единичный случай эвакуации из горной местности. Так в начале марта 38-летний турист из Анжеро-Судженска Кемеровской области сорвался со скалы. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что все это произошло на глазах очевидцев. Они рассказали, что мужчина ходил по краю скалы на вершине перевала «Кату-Ярык», а потом упал с высоты 50 метров. Его тело было обнаружено на выступе скалы. Спасателям пришлось с помощью специального оборудования эвакуировать погибшего вниз по пологому спуску ущелья, высота которого составляет 450 метров.

18 марта четверо несовершеннолетних подружек отправились за эффектными фотографиями в горы, расположенные в районе села Рыбалка Майминского района. На обратном пути они заблудились и не смогли самостоятельно спуститься со скалы. К тому же активно начало темнеть, и подростки позвонили спасателям. Эвакуировали их уже в свете фонариков, буквально передавая из рук в руки.

Несмотря на пережитые эмоции, все оказались целы и здоровы. Медицинская помощь им не потребовалась. Спасенных подростков передали родителям.

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