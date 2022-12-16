В Барнауле школьники и родители рассказали, как кормят детей в школах города

Школьное питание Фото: Олег УКЛАДОВ

Свежее горячее питание – необходимый элемент в жизни каждого человека, особенно школьника, ведь понимать математику и заниматься физкультурой тяжело без полноценного приема пищи. Большинство учебных заведений Барнаула завтраками и обедами обеспечивает комбинат школьного питания «Глобус». Как работает современная система питания в школах, рассказал «Толк».

Как питаются дети в школьных столовых

Пюре с котлеткой и компот. Когда пробуешь – сразу возвращаешься в детство, вспоминаешь свою школьную столовую. Однако далеко не у всех воспоминания хорошие. Но в современных школах подход к питанию более серьезный.

- Питание детей, которые учатся в первую смену, стоит 68 рублей, и примерно 80 у тех, кто обучается во вторую смену – там уже полный обед, – говорит директор лицея №112 Геннадий Гаврин.

Ежедневное меню и меню на две недели с подробным описанием блюд и их энергетической ценностью прежде всего Комбинат школьного питания согласовывает с Роспотребнадзором, а затем с директорами учебных заведений.

- Примерно из 30 блюд состоит меню, включая комплексы 1, 2, 3, которые у ребятишек есть, – это начальная школа. У старших классов свободный выбор по питанию. Меню очень разнообразное, ребятишки довольны, я считаю, – говорит заведующая столовой гимназии №42 Елена Степанова.

По словам заместителя директора школы №114 Людмилы Ильиных, случаев жалоб на питание со стороны родителей и учащихся не было.

- Мы ежемесячно проводим родительский контроль. Родители всех классов имеют возможность прийти в нашу школьную столовую и провести дегустацию блюд, – отмечает она.

При этом родители действительно имеют возможность лично прийти и проверить качество еды в школьной столовой.

- Моему ребенку нравится питаться в школьной столовой. Я была в комиссии, когда тут детей кормили, нам предоставляли блюда – было все очень вкусное и горячее, – отмечает мама одного из учеников школы №114 Елена Войтенко.

Елена Горбунова, мама ученика третьего класса гимназии №42, делясь впечатлениями от школьной столовой, добавляет:

- Что очень радует – в столовой всегда царит дружелюбная, гостеприимная атмосфера. После ремонта столовая превратилась в полноценное современное кафе, в котором детям, конечно, радостнее. В столовой продумано сбалансированное питание, и ребенку можно выбрать что-то, что ему подходит.

А мама ученицы первого класса школы №112 Ольга Бондаренко говорит:

- Моей дочке нравится питание. Особенно она любит котлеты, сладкие каши. Я несколько раз бывала в школьной столовой и знакомилась с меню. Кроме того, нередко мы покупаем здесь выпечку себе домой.

Специалисты подчеркивают, что питание для школьников определяют достаточно серьезные санитарные нормы и правила. Есть перечень из 45 продуктов и блюд, которые нельзя применять.

- Естественно, мы учитываем пожелания родителей и детей. Например, мы ежегодно проводим опрос о том, что бы вы хотели, и дети высказываются. Естественно, многие называют определенные моменты, которые в школьное питание нельзя вносить. Но все, что полезно, это учитывается и передается руководству комбината школьного питания, – уверяет директор гимназии №42 Иван Гребенкин.

Директора школ отмечают, что большинство учеников питаются организованно, берут комплексные порции, а потому технологи комбината постоянно обновляют меню и следят за предпочтениями детей.

Школьное питание – на контроле

В настоящее время бесплатное горячие питание в Барнауле получает около 40 тысяч младших школьников. После проведения торгов администрация Барнаула определила двух операторов школьного питания – КШП «Глобус» и компанию «Юмал». Оператором разрабатывается уникальное меню на 12 дней, блюда в эти дни ни разу не повторяются.

При этом в Барнауле сформировалась многоступенчатая система контроля горячего школьного питания. Прежде всего, специалисты Роспотребнадзора отслеживают правильность приготовления блюд, работу бракеражных комиссий, сотрудников пищеблоков. Также вопрос держат на контроле специалисты отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по образованию, представители общественного контроля. Традиционно в бракеражную комиссию входят представители общественных палат города и края, депутатского корпуса Барнаульской гордумы, разных общественных советов, а также все желающие родители.

В случае необходимости родители всегда могут оставить свои замечания и предложения по поводу организации школьного питания на сайтах барнаульских школ.

Как ранее сообщали в городском комитете по образованию, в текущем учебном году от родителей не поступило ни одного обращения в части организации питания школьников.