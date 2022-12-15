Потенциал Белокурихи оказался не безграничным Фото: Олег УКЛАДОВ

Белокуриха станет одним из самых популярных мест отдыха для туристов в новогодние праздники. Курорт развивается сам и направляет усилия на Белокуриху-2, поскольку потенциал здравницы на сегодняшний день практически исчерпан.

Курортный сбор увеличивать не будут

Эксперимент по курортному сбору в Алтайском крае продолжится и в 2023 году, при этом местные власти не планируют увеличивать размер платы, взимаемой с отдыхающих. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава города Константин Базаров.

По словам мэра Белокурихи, суммы в 50 рублей вполне достаточно и для взноса в казну города, да и сами туристы уже привыкли и не возмущаются. Так что смысла увеличивать размер платы, пока нет.

– Может быть, даже есть возможность увеличить размер курортного сбора, но мы со своей стороны не видим такой необходимости. У нас есть определенный резерв, который не истрачен и мы можем на него реализовывать наши планы без увеличения курортного сбора, - поясняет градоначальник.

За счет курортного сбора в городе приводят в порядок тротуары, создают новые инфраструктурные объекты. Так в прошлом году начали строить сквер в центре города, будет продолжена работа над терренкуром.

Годом ранее городской бюджет за счет курортного сбора пополнился на 50 млн рублей. По итогам 2022-го власти рассчитывают на аналогичную сумму, хотя платы расписаны на меньшую (чтобы был запас).

Загрузка 100%-я

Пока же город-курорт готовится к празднованию Нового года. Пока все еще можно успеть отдохнуть и даже со скидкой, а вот с конца декабря до середины января мест в санаториях уже практически нет, не говоря уже о каких-то бонусах. Впрочем, увеличить поток гостей Белокуриха еще может.

– В этом году мы ожидаем небольшое увеличение турпотока на новогодние праздники. Но хочу отметить, что и в прошлом году с 30 декабря по 7 января санатории были загружены практически на 100%, - рассказывает заместитель генерального директора АО «Курорт Белокуриха» Георгий Белоусов. – Так что конкретно для наших мест размещения ждать какого-то гигантского роста не приходится. Просто некуда принять людей. Тем не менее, в санаториях «Сибирь» и «Катунь» мы в этом году запустили новые (восьмые) этажи – ранее они были нежилыми. Так что за счет них будет прирост, но не более 5-7%.

Согласно статистике, средняя цифра посещений за новогодние выходные в Белокурихе составляет порядка 45,5 тысяч ночевок. Так что в грядущем январе ожидается примерно такая же цифра.

Развитие Денисовой пещеры

Кроме своей основной деятельности АО «Курорт Белокуриха» подключился к работе в общественном фонде «Денисова пещера». В него также вошли попечители из института археологии АлтГУ. Они уже разработали несколько проектов по благоустройству дорожной инфраструктуры и т.п.

- Кроме того, из бюджета края сейчас профинансировано изменение Генерального плана комплекса с целью перевода земель в разряд рекреационных. Также подготовлен проект благоустройства прилегающей к пещере территории. Предварительно на него из бюджета выделено 18 млн рублей, - говорит Белоусов. – Я бы хотел отметить, что Денисова пещера является важным объектом. Это настоящее открытие, эта важная веха в истории эволюции. Данный объект должен быть в легкой доступности для туристов, потому что каждому было бы интересно его посетить.

Однако в настоящее время есть один существенный нюанс, который отталкивает жителей края и его гостей от идей посещения памятника археологии – это дорога. Даже здоровому человеку, уже не говоря о технике, достаточно сложно пережить путь. Состояние проезжей части находится в неудовлетворительном состоянии. Местами даже отсутствует асфальт, а там, где он есть, встречаются огромные ямы. Весь остальной путь занимает грунтовка.

- Дорога требует капительного ремонта и серьезных вложений. Мы надеемся, что этот момент будет профинансирован из бюджетных средств. В дальнейшем же мы рассчитываем привлечь инвесторов и благотворителей и совместно будем строить туристические объекты, гостиницы, кемпинги, рестораны и прочее, - добавляет спикер.

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