Возвращение гриппа не означает уход коронавируса

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Алтайского края Валерий Шевченко

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Алтайского края Валерий Шевченко рассказал о том, почему врачей тревожит нынешний сезонный подъем ОРВИ, развеял мифы о похожести гриппа и ковида и рассказал, почему «омикрон» по-прежнему опасен для пациентов из групп риска.

- Что происходит с заболеваемостью ОРВИ в крае? Пришел ли грипп? И насколько опасна одновременная циркуляция гриппа и коронавируса?

- Подъем заболеваемости респираторными вирусными инфекциями отмечается последние две недели. При этом ежедневный прирост случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (далее - COVID-19) остается таким же, как и до этого подъема заболеваемости ОРВИ. Грипп в регионе официально есть: лабораторно подтверждены 25 эпизодов, 24 из них вызваны подвидом Н1N1, пандемическим штаммом 2009 года, его еще называют «свиным». Похожая картина наблюдается и в других регионах страны.

Если события по заболеваемости будут развиваться в традиционных доковидных масштабах, то сезон ОРВИ и гриппа в крае должен продлиться три-четыре месяца.

В начале пандемии COVID-19 врачей очень беспокоило, как тяжело всем нам будет во время сезонного подъема ОРВИ. Однако ковид будто выключил другие возбудители ОРВИ, и даже вирус гриппа! Предыдущие два года в стране фиксировались лишь единичные случаи. Мы про грипп почти забыли. И наш иммунитет, к сожалению, тоже. И, как отмечают специалисты в области эпидемиологии и клиники гриппа, человечество сформировало так называемый «иммунологический долг» перед гриппом.

Сейчас складывается необычная ситуация: возбудители ОРВИ и гриппа вернули заболеваемость на высокий уровень, а коронавирус — не ушел. По сути, вирус гриппа и коронавирус в таком масштабе впервые циркулируют бок о бок. Ситуация тревожная, но потенциально контролируемая. Наиболее пристальное внимание нужно уделить детям, беременным женщинам и лицам старшего возраста, имеющим хронические болезни.

- Уже понятно, каким образом коронавирус «выключил» вирус гриппа и другие возбудители ОРВИ?

- Мы предполагаем, что это стало результатом борьбы вирусов за восприимчивые организмы. И коронавирус эту борьбу выиграл за явным, что называется, преимуществом. Причем не только у вирусов гриппа и других возбудителей ОРВИ — частота многих других традиционных инфекционных болезней, в том числе кишечных инфекций, тоже резко снизилась. Вы спрашиваете, почему? Видимо, природа сберегла человечество как вид, не нагрузив нас избыточно в предыдущие два года традиционными инфекционными агентами.

Сейчас из респираторных инфекций на первые позиции снова выходят ОРВИ и грипп. Возможно, это доказательство того, что COVID-19 стабильно сдает свои позиции как превалирующая патология среди инфекционных болезней. Но, вместе с тем, у нас уже есть горький опыт необоснованной надежды на «светлое будущее» в отношении COVID-19. Вспомните, сколько раз мы выходили из очередной волны с ощущением: ну, наверное, все, это был самый тяжелый период. Ан нет! После короткого или не очень затишья мы получали очередной пик заболеваемости. Поэтому даже сейчас специалисты не считают, что дальше все будет спокойно по COVID-19, что проблема уйдет из числа актуальных.

- Вы говорите, одновременно лечить грипп и ковид сложно, но на обывательском уровне распространено мнение, что это очень похожие болезни и лечатся они одинаково...

- «Похожесть» гриппа и ковида, одинаковость лечения — это миф. Патологические процессы развиваются по-разному, поэтому есть отличия и в лечении пациентов. А вот группы риска тяжелого течения у гриппа и COVID-19 действительно совпадают: это дети младшего возраста, беременные женщины, лица с ослабленным иммунитетом, лица пожилого возраста, имеющие сопутствующую хроническую патологию, пациенты с заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, органов дыхания. Именно им уделялось повышенное внимание во время прививочной кампании против гриппа.

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- Коронавирус по-прежнему опасен для лиц из групп риска?

- Да, к сожалению. За последние несколько месяцев наблюдается следующая закономерность: у большинства пациентов с хроническими соматическими заболеваниями (сахарным диабетом, гипертонической болезнью, ХОБЛ, хронической сердечной недостаточностью и так далее) COVID-19 протекает чаще в средней степени тяжести, порой не вызывая дыхательную недостаточность или другие характерные для болезни и ее осложнений проявления. Но при этом очень часто происходит так называемая декомпенсация — то есть, обострение хронической болезни, отягощение ее течения. Человек за годы привык к своему хроническому заболеванию, привык соблюдать определенные правила и режим, принимать лекарства, которые ему помогают стабилизировать состояние и самочувствие… Коронавирус не оставляет и следа от этого баланса. Он не только ухудшает качество жизни, но и усложняет прогнозы для здоровья и жизни.

- Как таких пациентов защищают от инфицирования? Всех ли вакцинируют?

- Отношение врачей к вакцинации не изменилось. Эпидситуация по коронавирусу по-прежнему неблагополучная. Это значит, что каждые шесть месяцев необходима повторная вакцинация. И наблюдающееся в последнее месяцы относительное затишье по COVID-19 не должно здесь никого обманывать.

Как мы уже отметили, перенесенный COVID-19 может значительно ухудшить состояние человека, поэтому мы по-прежнему призываем всех вовремя вакцинироваться. Потому что максимальный эффект вакцинации сохраняется в течение полугода. Если вакцина вводится вовремя, то даже у лиц из группы риска реже бывают осложнения. Сейчас возможность для вакцинации против COVID-19 есть, прививочные кабинеты работают в удобном для посетителей режиме. К сожалению, многие перестали соблюдать требуемый интервал повторной вакцинации, и это увеличивает риски тяжелого течения в случае развития болезни.

- А как быть тем, у кого после вакцинации не образуется напряженный иммунитет?

- Не так давно у нас появилась новая опция – это препарат моноклональных вируснейтрализующих антител, недавно зарегистрированный в России. Первая партия пришла в регион летом, ее применяли для пациентов из групп риска в соответствии рекомендациями. Препарат предназначается для доконтактной профилактики COVID-19 у лиц, имеющих умеренное или тяжёлое снижение иммунитета вследствие патологического состояния или применения иммуносупрессивных лекарственных препаратов или терапии, у которых отсутствует адекватный иммунный ответ на вакцинацию против COVID-19, а также у лиц, имевших тяжелые побочные реакции на вакцину от COVID-19. Например, это люди, живущие с ВИЧ, лица на иммуносупрессивной терапии при аутоиммунных заболеваниях, пациенты, имеющие хронические болезни, которые снижают возможность организма формировать иммунный ответ. В отличие от вакцины, которая стимулирует иммунитет на выработку собственных антител, данный препарат фактически представляет собой готовые антитела, которые защищают организм сразу после введения. Препарат хорошо переносится, он эффективен. Моноклональные антитела применяются в Алтайском краевом центре СПИД, краевой клинической больнице. Также опыт использования есть у коллег из онкологического и противотуберкулезного диспансеров и, конечно, у крупных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь на амбулаторном этапе (поликлиники), где пациенты из групп риска по тяжелому течению COVID-19 стоят на диспансерном учете по своей соматической болезни.

- Вакцину необходимо повторять каждые шесть месяцев, а с моноклональными антителами как?

- Изначально препарат обязательным к повторному введению не является. Но для поддержания напряженности иммунитета его можно вводить повторно через шесть месяцев, это не запрещено. А вообще, специфическая защита против возбудителя COVID-19 после введения моноклональных антител сохраняется на срок до полугода и возможно дольше.

- Препарат применяется только в качестве средства профилактики или для лечения его тоже можно использовать?

- Сначала он попал к нам как средство профилактики. Но потом показания к применению препарата расширились. Да, он может применяться как лечебное средство. Препарат имеется, в том числе, в госпиталях, которые работают исключительно с COVID-19.

ОФИЦИАЛЬНО

«Минздрав России распределил на наш регион 3000 упаковок препарата моноклональных антител. Они поступили в край и распределены между госпиталями (для лечения) и поликлиниками (для профилактики по медицинским показаниям)».

Пресс-служба министерства здравоохранения Алтайского края.