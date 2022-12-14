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Общество14 декабря 2022 9:43

Ух, какие красотки! Как выглядят участницы конкурса «Миссис Барнаул 2022»

16 декабря пройдет финал конкурса «Миссис Барнаул 2022»
Александра Сапожкова
Конкурс «Миссис Барнаул 2022». Афиша предоставлена модельным агентством Татьяны Жилиной

Конкурс «Миссис Барнаул 2022». Афиша предоставлена модельным агентством Татьяны Жилиной

16 декабря состоится финал конкурса «Миссис Барнаул 2022». Свои таланты и красоту на сцене продемонстрируют шесть очаровательных дам. Показываем, как выглядят участницы.

Ксения Актишкина, 32 года

Ксения Актишкина. Фото Ирины Чикаловой

Ксения Актишкина. Фото Ирины Чикаловой

- Я верю в бога, люблю людей, люблю творить чудеса. Не могу пройти мимо человека, который находится в нужде. Всегда стараюсь чувствовать настроение человека, чтобы в нужный момент оказать ему помощь и поддержку: словом, делом или молитвой.

Девиз: «Радость в господе моем - это моя сила».

Ольга Ведерникова, 40 лет

Ольга Ведерникова. Фото Ирины Чикаловой

Ольга Ведерникова. Фото Ирины Чикаловой

- Работаю редактором издания «Комсомольская правда» на Алтае». Друзья называют меня вечным двигателем и ходячим кипишем. Обожаю ввязываться во что-то новое и интересное. Имею образование сварщика, плиточника, вальщика леса, фитнес-тренера. Танцую бачату. Занимаюсь в тренажерном зале. Замужем, двое детей (19 лет и 11 лет).

Девиз: «И даже то, что быть не может, однажды тоже может быть».

Клара Харитонова, 37 лет

Клара Харитонова. Фото Ирины Чикаловой

Клара Харитонова. Фото Ирины Чикаловой

- Я мама замечательных дочек. Активный человек по жизни. Бизнес-леди. Веду одновременно два красивых, результативных бизнеса. Помогаю людям становиться здоровыми, красивыми и стройными. Я похудела сама и помогаю другим! Всегда на позитиве, никогда не сижу на месте. Всегда развиваюсь и достигаю поставленных целей.

Девиз: «Свою жизнь нужно устраивать до тех пор, пока она не начнет устраивать вас!»

Светлана Поволоцкая, 40 лет

Светлана Поволоцкая. Фото Ирины Чикаловой

Светлана Поволоцкая. Фото Ирины Чикаловой

- Двое детей, по профессии юрист. Люблю природу, живопись, цветы; танцевать, водить автомобиль. Ценю в людях честность, искренность, доброту и порядочность.

Девиз: «Что нас не убивает, то делает сильнее».

Лана Дроздова-Кузьмина, 41 год

Лана Дроздова-Кузьмина. Фото Ирины Чикаловой

Лана Дроздова-Кузьмина. Фото Ирины Чикаловой

- Шеф-кондитер, художник, танцовщица. Мама двух взрослых сыновей. Любитель красивых вещей и сладких блюд. Православная верующая. Живу с верой в доброе и хорошее. Люблю свою страну с ее богатой историей и душевными людьми. Увлекаюсь восточными танцами.

Девиз: «Никогда не меняй свое солнце ни на лампочки, ни на фонари».

Виктория Соколинская, 36 лет

Виктория Соколинская. Фото Ирины Чикаловой

Виктория Соколинская. Фото Ирины Чикаловой

- Сотрудник банка, эзотерик и поэт. Мама двух замечательных ребятишек, мальчика и девочки. Любитель прекрасного. Живу в гармонии с собой и с миром. Увлекаюсь психологией и нейробиологией.

Девиз: «Есть возможность – действуй».

Все желающие смогут прийти и поддержать участниц 16 декабря. По вопросам приобретения билетов и заказа столиков (в банкетном зале на ул. Солнечная поляна, 15) звоните по т. 8-962-792-40-05. Начало мероприятия в 18 часов. Организатор – модельное агентство Татьяны Жилиной. 12+

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