Конкурс «Миссис Барнаул 2022». Афиша предоставлена модельным агентством Татьяны Жилиной

16 декабря состоится финал конкурса «Миссис Барнаул 2022». Свои таланты и красоту на сцене продемонстрируют шесть очаровательных дам. Показываем, как выглядят участницы.

Ксения Актишкина, 32 года

Ксения Актишкина. Фото Ирины Чикаловой

- Я верю в бога, люблю людей, люблю творить чудеса. Не могу пройти мимо человека, который находится в нужде. Всегда стараюсь чувствовать настроение человека, чтобы в нужный момент оказать ему помощь и поддержку: словом, делом или молитвой.

Девиз: «Радость в господе моем - это моя сила».

Ольга Ведерникова, 40 лет

Ольга Ведерникова. Фото Ирины Чикаловой

- Работаю редактором издания «Комсомольская правда» на Алтае». Друзья называют меня вечным двигателем и ходячим кипишем. Обожаю ввязываться во что-то новое и интересное. Имею образование сварщика, плиточника, вальщика леса, фитнес-тренера. Танцую бачату. Занимаюсь в тренажерном зале. Замужем, двое детей (19 лет и 11 лет).

Девиз: «И даже то, что быть не может, однажды тоже может быть».

Клара Харитонова, 37 лет

Клара Харитонова. Фото Ирины Чикаловой

- Я мама замечательных дочек. Активный человек по жизни. Бизнес-леди. Веду одновременно два красивых, результативных бизнеса. Помогаю людям становиться здоровыми, красивыми и стройными. Я похудела сама и помогаю другим! Всегда на позитиве, никогда не сижу на месте. Всегда развиваюсь и достигаю поставленных целей.

Девиз: «Свою жизнь нужно устраивать до тех пор, пока она не начнет устраивать вас!»

Светлана Поволоцкая, 40 лет

Светлана Поволоцкая. Фото Ирины Чикаловой

- Двое детей, по профессии юрист. Люблю природу, живопись, цветы; танцевать, водить автомобиль. Ценю в людях честность, искренность, доброту и порядочность.

Девиз: «Что нас не убивает, то делает сильнее».

Лана Дроздова-Кузьмина, 41 год

Лана Дроздова-Кузьмина. Фото Ирины Чикаловой

- Шеф-кондитер, художник, танцовщица. Мама двух взрослых сыновей. Любитель красивых вещей и сладких блюд. Православная верующая. Живу с верой в доброе и хорошее. Люблю свою страну с ее богатой историей и душевными людьми. Увлекаюсь восточными танцами.

Девиз: «Никогда не меняй свое солнце ни на лампочки, ни на фонари».

Виктория Соколинская, 36 лет

Виктория Соколинская. Фото Ирины Чикаловой

- Сотрудник банка, эзотерик и поэт. Мама двух замечательных ребятишек, мальчика и девочки. Любитель прекрасного. Живу в гармонии с собой и с миром. Увлекаюсь психологией и нейробиологией.

Девиз: «Есть возможность – действуй».

Все желающие смогут прийти и поддержать участниц 16 декабря. По вопросам приобретения билетов и заказа столиков (в банкетном зале на ул. Солнечная поляна, 15) звоните по т. 8-962-792-40-05. Начало мероприятия в 18 часов. Организатор – модельное агентство Татьяны Жилиной. 12+

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