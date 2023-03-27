Второй Всероссийский вокальный конкурс «ОЛИМП» пройдет в Барнауле с 14 по 16 апреля

Конкурс «ОЛИМП» Фото: предоставлено организаторами

Конкурс «ОЛИМП» — это возможность прийти к поставленной цели на Всероссийском уровне. Для участников конкурс станет прекрасным творческим инструментом, а также серьезным трамплином в вокальный путь!

Главный приз конкурса – поездка на музыкальный образовательный форум Леонида Агутина, который пройдёт с 1 по 11 июля в г. Сочи, а также запись песни в профессиональной студии.

Специальные призы конкурса — это акустические системы, профессиональные вокальные микрофоны, аудиосистемы и многое другое. Также участники конкурса получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в Алтайский государственный институт культуры.

К участию в конкурсе приглашаются исполнители, солисты, дуэты, ансамбли, хоровые коллективы детских и взрослых вокальных студий и других творческих объединений и образовательных организаций. В конкурсе могут принять участие, как дети от 5 лет, так и взрослые исполнители.

Подать заявку для участия необходимо на официальном сайте конкурса:

https://olimp-altai22.ru

Конкурсные номинации:

1. Академический вокал.

2. Эстрадный вокал.

3. Джазовый вокал.

4. Народный вокал (фольклор).

5. Авторская песня.

Состав жюри конкурса:

Александра Кузина – певица, финалистка шоу «Голос», «Новая звезда», педагог участников телевизионных конкурсов.

Любовь Айкина – проректор по учебно-творческой работе Алтайского государственного института культуры, кандидат педагогических наук.

Елизавета Бойцова – эстрадная вокалистка, лауреат международных конкурсов, член международной ассоциации преподавателей вокала «IATS».

Евгений Трофимов – солист и основатель группы «Комната культуры», финалист шоу «Новая фабрика звезд» на телеканале «МузТВ».

Ольга Грушина – певица, автор песен, композитор, участница второго сезона проекта «Битва хоров» на телеканале «Россия 1».

Александр Герасимов – известный Алтайский музыкант, композитор, автор песен и аранжировщик.

По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, ответят по телефону: 8 (983) 178 55 19.

Конкурс проводится в рамках проекта центра прототипирования «Центр цифрового контента» АГИК, созданного в рамках федерального проекта Правительства России. Соорганизаторами конкурса являются: Министерство культуры Алтайского края, Министерство образования и науки Алтайского края, Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, а также Алтайское региональное отделение партии «Единая Россия».

Информационный партнёр конкурса – «Сибирская медиагруппа».