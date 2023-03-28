Подстава подстав: жительница Алтая встречалась с мужчиной и скрывала, что у нее ВИЧ

Партнер в шоке сразу же помчался сдавать анализы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Горно-Алтайске под суд пойдет 26-летняя девушка с ВИЧ. Безответственная горожанка на протяжении двух месяцев вступала в незащищенный половой контакт с мужчиной, скрывая свой диагноз.

Как рассказала помощник прокурора Республики Алтай по взаимодействию со СМИ Яна Туденева, у пары не было серьезных отношений и чувств. Они просто периодами встречались для интима.

- Мужчина работает вахтовым методом и сейчас находится на вахте. А женщина - официально не работающая, ранее была судима за приобретение наркотиков, - говорит Яна Туденева.

Горожанку предупреждали, что она не имеет права вступать в половой контакт без защиты и что каждому своему партнеру должна сообщать о ВИЧ. Плюс к этому она прекрасно знала, что ей «светит» уголовная статья за угрозу заражения. Однако девушку это не остановило.

- По ее объяснениям, она с этим мужчиной якобы планировала создать семью и родить ребенка. Но женщина, скорее всего, лукавила, - говорит помощник прокурора.

Скорее всего, ее партнер так бы и не узнал, что встречается с зараженной дамой. Однако в его интимную жизнь, к счастью, вмешалась полиция.

- Так как женщина ранее была судима за наркотики, то была под надзором полиции для предотвращения возможных преступлений. Полицейские заметили, что она часто захаживает к мужчине и решили предупредить его о болезни дамы, - объясняет Яна Туденева.

Мужчину словно обухом по голове ударили. В шоке он сразу же помчался сдавать анализы. К его облегчению, первый тест показал отрицательный результат, но предстоит сдать еще несколько – ведь болезнь может проявиться не сразу. Пока он находится под наблюдением медиков.

Дело в отношении женщины возбудили по ч. 1 ст. 122 УК РФ (заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией). Его на этой неделе начнет рассматривать мировой судья. Даме грозит ограничение свободы, принудительные работы либо даже лишение свободы на срок до одного года.

А мужчина, кстати, в этом щепетильном деле был довольно деликатен и не давал против половой партнерши каких-то очерняющих ее показаний.

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