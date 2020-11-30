Думала, проблемы с печенью, оказался ВИЧ: истории женщин, заразившихся от своих мужей

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Фото: Олег УКЛАДОВ

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. К этой дате «Комсомолка» собрала истории о людях с ВИЧ-инфекцией. Три жительницы Барнаула рассказали, как они заразились, и с чем им пришлось столкнуться после этого.

Диагноз в тайне

Про ВИЧ принято думать, что это болезнь маргиналов, а никак не семейных людей с двумя высшими образованиями или уважаемых учителей.

Ларисе (имя изменено – прим.авт.) 36 лет, она преподает в одном из барнаульских колледжей. О своем диагнозе узнала два года назад.

- Звоночки начались уже с 2017 года. Через три месяца после рождения моего младшего сыночка я попала в больницу с неустановленным диагнозом – сыпь, температура, боль в желудке. Была непонятная слабость, плохие анализы. Я ни с чем это не связывала, но в глубине души страшновато было, анализы скакали, каждый день все хуже и хуже, и по печени показатели ухудшались с каждым днем, врач предположила гепатит, но анализы отрицательные, сказали нужно к гепатологу на консультацию после выписки, так проявляется цирроз... Вот тут я реально напугалась, но гепатолог успокоила, на тот момент все стабилизировалось, я для себя решила, что так организм отреагировал на роды и грудное вскармливание, - рассказывает женщина.

Ее поставили на ноги и выписали домой, так и не выяснив причину. Первое время все было хорошо, пока не начались изменения в анализах ее малыша.

Ребенка обследовали на все возможные инфекции, побывали у всех докторов, но и те ничего не могли определить. Начали снова обследовать Ларису и ее супруга. Дали направления на все возможные анализы. И вот пришел результат: ВИЧ-инфекция.

- Сказать, что у меня был шок, вообще ничего не сказать. Я не знала, что делать, куда бежать. На тот момент я даже не знала, что это такое. Только определение, - вспоминает Лариса.

В 2019 году более 80% всех новых случаев выявления ВИЧ-инфекции пришлось на жителей возрастом от 25 до 44 лет. Фото: Олег УКЛАДОВ

Самое трагичное было в том, что и ребенок оказался заражен.

- Началось все с того, что когда я была в положении, муж не сдал анализы, все время был занят на работе. Я не настаивала на этом, я же была здорова и в роддоме взяли анализ на ВИЧ-инфекцию – все было отрицательно. Соответственно, я думала, что и муж здоров, мы живем ведь не первый год. Как оказалось, и такое возможно. Сначала думала, заразили в больнице или в роддоме при родах, но это быстро опровергли. На мужа обида присутствовала, да и сейчас она никуда не ушла. Но я стараюсь, работаю над собой, приняла решение сохранить семью, - делится женщина.

Прошло три года. В жизни семьи почти ничего не поменялось, разве что каждый день пьют лекарства и называют их «витаминами». К доктору, как в гости - раз в три месяца.

Малыш ходит в садик, ничем не отличается от других, любимчик воспитателей. Его диагноз, конечно, остается в тайне.

- Я продолжаю работать со студентами. Муж - строитель. О диагнозе знают все близкие родственники, рассказала в этот же день. От них и получила самую большую поддержку. ВИЧ – это не то, о чем я мечтала, но это случилось, и мы живем как все люди, - говорит Лариса.

По любви

Анне 39 лет, у нее двое детей, муж и положительный ВИЧ-статус. Сейчас она работает консультантом в отделе профилактики СПИД-центра. Глядя на эту красивую, стройную женщину с темными волосами никогда не подумаешь, что она больна. Хотя это слово при всей ее бьющей через край энергии вряд ли к ней применимо.

Заражение произошло половым путем. От мужа. Когда они поженились, им было по 26 лет. У ее мужа вирус выявили в 2008 году, Анна заразилась от него в 2015.

- Когда выходила замуж, я знала, что он инфицированный, но тогда ни он, ни я серьезно это не восприняли. Да и никто не объяснил, как с этим быть, какие последствия возможны. Он не принимал терапию, я думала, что не заражусь, что у меня сильный от природы иммунитет. Мы не предохранялись. Я сдавала время от времени тесты, они были отрицательными, - рассказывает женщина.

Когда тест Анны показал положительный результат, она уже родила первого ребенка.

- Я очень перепугалась, что заразила ребенка через молоко. За себя не переживала, всегда знала, что это может случиться. Но нам ведь никто не объяснял, что существует окно, пока болезнь не выявляется.

Мы знали общие вещи, которые сводилось к тому, что с ВИЧ можно жить. У меня тесты были отрицательные, поэтому я спокойно кормила ребенка. Слава богу, он оказался здоров, видимо момент заражения произошел в тот период, когда я уже закончила кормить его грудью. Это было пять лет назад. Сейчас он снят с учета, но каждый год или два раза в год привожу сдавать анализы, - говорит Анна.

О диагнозе она не стала рассказывать родителям, посчитала, что им ни к чему лишние волнения:

- Его маме рассказали, для нее это был шок, тяжело перенесла известие, сейчас все нормально. Для других секрета из этого никакого не делала, я работаю консультантам в СПИД-центре и рассказывала на своем примере о болезни.

ВИЧ не повлиял на отношения между супругами. Они оба получили два высших образования после этого, работали в разных регионах страны, занимаются общественной деятельностью.

- Мы продолжаем с ним жить, как раньше, только теперь принимаем терапию. У нас родился второй ребенок, дочке сейчас два года, - говорит Анна.

По данным на 1 ноября, в Алтайском крае проживают 21918 человек с диагнозом ВИЧ-инфекция. Фото: Олег УКЛАДОВ

Положительный ВИЧ-статус никак не сказался на самочувствии или здоровье. Для семьи в их состоянии нет никакой трагедии. Что касается отношения окружающих, по мнению женщины, все зависит от воспитания людей.

- Предвзятое отношение есть, особенно среди медперсонала. Медики понимают, насколько это серьезное заболевание. Среди простого населения это встречается, когда люди не информированы, когда не знают, что ВИЧ не передается через объятия или поцелую. Такое отношение видишь, но значения этому не придаешь, - говорит Анна.

Отказ от лекарства

Марине (имя изменено) сейчас 34 года, она заразилась ВИЧ в 2006 году через шприц.

- Тогда девиз был – нужно попробовать все. Не думала, что это серьезная болезнь и может случиться именно со мной. Думала, ай, проскочим. Я попала в колонию, там сдавали анализы. Результат оказался положительным. Когда объявили результат, как сейчас помню, меня бросило в холодный пот. Врач ничего не объяснила, отправила обратно в отряд. Я дошла до своих сокамерниц, они начали объяснять, что это вообще такое. Лучше бы они молчали. Там все были убеждены, что терапию принимать нельзя, что это убивает, что тест, если его сделать в другой лаборатории, окажется отрицательным.

По словам женщины, из-за того, что что она отказывалась долгое время принимать терапию, у нее начались проблемы и в итоге была удалена почка. Это случилось уже после освобождения.

- Почти сразу, как только узнала, рассказала об этом маме. Она была напугана больше, чем я. Она тогда много для меня сделала, приносила какие-то витамины, лекарства, чтобы поддерживать иммунитет, читала книжки, объясняла мне, а я ее будто не слышала, пока не поняла, что с этим можно жить. Я захотела семью, стать чьей-то женой, мамой. Я начинала сама искать информацию, - рассказывает женщина.

По словам женщины, ее заразил знакомый, с которым она дружила:

- Когда ты молодой, кажется, что вся жизнь впереди, горы по колено. Тогда ни о чем не задумывалось, что одномоментно кайфануть не стоит таких последствий. Да, я полноценно живу, но лучше бы этого не было.

Почти 22 тысячи инфицированных

По данным на 1 ноября, в Алтайском крае проживают 21918 человек с диагнозом ВИЧ-инфекция. С начала года был выявлен 1461 новый случай.

Согласно статистике, ежедневно во всем мире ВИЧ-инфекцией заражаются около 7 тысяч человек, а порядка 5 тысяч - умирают от заболеваний, вызванных ВИЧ. На сегодняшний день общемировое число людей, живущих с ВИЧ, составляет более 38 млн человек. Однако необходимо помнить, что это лишь официально зарегистрированное число. На самом деле, по статистике, около 30% людей, живущих с ВИЧ, не знают о своем диагнозе, сообщает Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

В 2019 году более 80% всех новых случаев выявления ВИЧ-инфекции пришлось на жителей возрастом от 25 до 44 лет.