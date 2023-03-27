Будто сошла с обложки Playboy: нейросеть нарисовала древнюю алтайскую принцессу Укока

Сейчас мумия принцессы находится в музее Горно-Алтайска Фото: Олег УКЛАДОВ

Легендарную мумию алтайской принцессы обнаружили 30 лет назад на высокогорном плато Укок. Ее считают прародительницей алтайского народа и называют Ак Кадын или Белой госпожой. Говорят, что погребенная с почестями женщина была шаманкой и якобы стояла на страже врат подземного мира и не допускала проникновения зла из низших миров.

В 1993 году ученые раскопали курган с мумией. Считается, что после этого Ак Кадын начала мстить, за то, что потревожили ее прах. По словам одного из участников экспедиции, когда могильник начали вскрывать, разразился страшный гром и началось землетрясение. Коренное население считает, что в тот момент пробудился ее дух. А после на Алтай обрушились бедствия, каких раньше не видывали – землетрясения, наводнения, град с куриное яйцо… А тех, кто имел отношение к раскопкам могильника, настигли смерть и болезни.

С помощью нейросети lexica.art мы решил «воссоздать» облик Белой госпожи: какой она была в годы жизни (в VI-III века до н. э.) и какой была бы сейчас, в 21 веке. Напомним, ученые полагают, что на момент смерти ей было около 28-30 лет. Вот что сгенерировал искусственный интеллект:

Нейросеть нарисовала алтайскую принцессу Укока. Картинка: lexica.art

Нейросеть нарисовала алтайскую принцессу Укока. Картинка: lexica.art

Нейросеть нарисовала алтайскую принцессу Укока. Картинка: lexica.art

По мнению нейросети, в годы жизни у Кадын могла быть как азиатская внешность, так и славянская. А на некоторых фото она предстала чистокровной индейской женщиной. На большинстве картинок подчеркивается высокий статус – видно, что перед нами не простолюдинка, а женщина, принадлежащая к высокому сословию.

Нейросеть нарисовала алтайскую принцессу Укока. Картинка: lexica.art

Нейросеть нарисовала алтайскую принцессу Укока. Картинка: lexica.art

Нейросеть нарисовала алтайскую принцессу Укока. Картинка: lexica.art

Современный вариант принцессы получился фривольным. Особый акцент нейросеть почему-то сделала на бюст – на многих фото госпожа изображена в откровенном декольте. В современном мире, думает искусственный разум, Ак Кадын тоже могла быть и азиаткой, и славянкой, причем не только брюнеткой, но и блондинкой. Здесь статус принцессы уже не просматривается - кажется, что девушки сошли с обложки Playboy.

Кстати

Как выглядела мумия принцессы

Мумия лежала на боку со слегка подтянутыми ногами. На ней были шерстяная бордовая юбка, шелковая белая рубашка, шуба и войлочные носки. Вся эта одежда была изготовлена из качественно материала, что говорит о высоком статусе. У погребенной также была сложная прическа высотой 90 см - из шерсти, войлока и собственных волос, а на руках - многочисленные татуировки.

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