В Барнауле УК разрушила балкон при уборке снега с крыши и обвинила во всем хозяйку квартиры

Балкон после чистки снега УК представляет печальное зрелище Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Барнаульцы, живущие на верхних этажах многоэтажек, будьте бдительны. Если во время чистки снега с крыш, вдруг ненароком повредят ваш балкон, то вас же в этом могут обвинить и даже потребовать убрать остекление и козырек.

Именно такая история приключилась с Тамарой Ивановной, собственницей одной из квартир в доме на Ленина,50 в краевой столице. Ровно год назад (в марте 2022 года) при чистке УК снега и наледи с крыши, была разрушена кровля ее балкона. Хорошо, в это время никого на нем не было.

После случившегося в УК ООО «Городской департамент ЖКХ», обслуживающей дом, жильцами было отправлено фото разрушенной кровли балкона и заключение о том, что для устранения повреждения по предварительным подсчетам необходимо купить материалы и выполнить работы на сумму 32730 рублей.

В ответ на это собственнице, а также ее сыну, проживающему в квартире, пришел ответ от директора компании ООО «Городской департамент ЖКХ» Дмитрия Ильиных, в котором говорится, что «остекление балкона является самовольным переустройством жилого помещения». Собственница попыталась обратиться в суд, но общество с ограниченной ответственностью, не желая выплачивать ущерб в 30 тысяч, тоже предприняло контрудар.

На днях Тамаре Ивановне пришло предписание из УК, в котором снова грозно говорится о самовольной установке козырька и остекления.

«Вам необходимо в течение 10 дней предоставить в управляющую организацию ООО « Городской департамент ЖКХ» на согласование проект, разрешение исполнительного органа и согласие всех собственников многоквартирного дома на остекление балкона и установки козырька, либо демонтировать самовольно установленную конструкцию», - говорится в официальном требовании, подписанном Дмитрием Ильиных.

Вот тебе и балкончик…

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