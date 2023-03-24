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Общество24 марта 2023 7:57

В Барнауле УК разрушила балкон при уборке снега с крыши и обвинила во всем хозяйку квартиры

Вместо выплаты ущерба собственнице предписали убрать «самовольное остекление»
СЛАВИНА Марина
Балкон после чистки снега УК представляет печальное зрелище

Балкон после чистки снега УК представляет печальное зрелище

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Барнаульцы, живущие на верхних этажах многоэтажек, будьте бдительны. Если во время чистки снега с крыш, вдруг ненароком повредят ваш балкон, то вас же в этом могут обвинить и даже потребовать убрать остекление и козырек.

Именно такая история приключилась с Тамарой Ивановной, собственницей одной из квартир в доме на Ленина,50 в краевой столице. Ровно год назад (в марте 2022 года) при чистке УК снега и наледи с крыши, была разрушена кровля ее балкона. Хорошо, в это время никого на нем не было.

После случившегося в УК ООО «Городской департамент ЖКХ», обслуживающей дом, жильцами было отправлено фото разрушенной кровли балкона и заключение о том, что для устранения повреждения по предварительным подсчетам необходимо купить материалы и выполнить работы на сумму 32730 рублей.

В ответ на это собственнице, а также ее сыну, проживающему в квартире, пришел ответ от директора компании ООО «Городской департамент ЖКХ» Дмитрия Ильиных, в котором говорится, что «остекление балкона является самовольным переустройством жилого помещения». Собственница попыталась обратиться в суд, но общество с ограниченной ответственностью, не желая выплачивать ущерб в 30 тысяч, тоже предприняло контрудар.

На днях Тамаре Ивановне пришло предписание из УК, в котором снова грозно говорится о самовольной установке козырька и остекления.

«Вам необходимо в течение 10 дней предоставить в управляющую организацию ООО « Городской департамент ЖКХ» на согласование проект, разрешение исполнительного органа и согласие всех собственников многоквартирного дома на остекление балкона и установки козырька, либо демонтировать самовольно установленную конструкцию», - говорится в официальном требовании, подписанном Дмитрием Ильиных.

Вот тебе и балкончик…

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