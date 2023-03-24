На Алтае в суд подали иск против колдуньи

Суд принял иски от обеих сторон конфликта. Фото:Юлия Тулаева

Суть современного общества заключается в цивилизованном способе решения разногласий – если получится договориться на «берегу», то уже хорошо, если нет – то вперед, идите в суд. Однако встречаются случаи, когда приходится рассматривать ну очень странные дела. И одно из них произошло в Барнауле.

Охота на ведьм в действительности существовала. Это не просто литературные домыслы или бурная фантазия кинематографов. По информации из открытых источников, первый этап массовых гонений пришелся на период с 1585 по 1595 годы. Затем было еще два. Последний завершился примерно в 1660-е годы. За все это время насчитывается около ста тысяч процессов. Погибли порядка 50 тысяч человек.

Где-то колдуний сжигали на костре, где-то для них существовали специальные тюрьмы. Самая известная из них была Друденхаус в немецком городе Бамберге. Чаще всего там оказывались женщины.

Прошли годы, столетия, и в современно обществе вдруг внезапно появились колдуньи. По крайней мере, так посчитала пара из Новичихинского района Алтайского края. Супруги обвинили местную жительницу в занятии черной магией. Последняя настолько обиделась, что обратилась за защитой в суд и потребовала с них компенсацию морального ущерба. Свои душевные и нравственные страдания она оценила в 60 тысяч рублей.

Узнав о том, что «колдунья» пошла отстаивать свою честь и достоинство в суд, один из ответчиков заявил встречный иск и также запросил компенсацию морального вреда в 60 тысяч рублей. Женщина заявила, что у нее сильно ухудшилось состояние здоровья после колдовства истицы. По всей видимости, она наложила порчу после того, как нынешний супруг ответчицы расстался с дочерью «колдуньи».

Очень странный и запутанный процесс длился недолго. Судья сразу понял, в чем тут дело:

– Суд оснований для удовлетворения требований о компенсации морального вреда по первоначальному иску и по встречному иску не нашел, указав на то, что отношения между участниками процесса являются неприязненными. Однако нарушения неимущественных прав, либо иные действия, посягающие на принадлежащие сторонам нематериальные блага, не установлены, - подчеркивают в Объединенной пресс-службе судов.

Оба иска остались без удовлетворения. Решение вступило в законную силу. Факт колдовства доказать не удалось. Как и факт того, что от него кто-то пострадал. Главное, чтобы обе стороны пришли к миру и больше не устраивали охоту на ведьм, иначе дело рассматривать будут уже в уголовном суде.

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